



受年節假期及近期寒流接連報到影響，全台血液庫存量告急。為緩解血庫危機，深耕在地、長期致力於社會公益的彰化永靖「成美文化園」，將於2/6(五)首度舉辦「熱血集結・愛在成美」公益捐血活動。現場除了準備現烤點心與鮮乳飲品為「熱血英雄」補充體力，更加碼「捐血成功即可免費入園乙次」的特別回饋，號召大眾在血荒之際匯聚善意，讓愛心成為冬日裡最美的風景。

本次活動由成美文化園主辦，並獲得台中捐血中心、財團法人頂新和德文教基金會、彰化縣永靖鄉共好協會鼎力支持。成美文化園執行長薛樂山表示：「成美文化園始終秉持著「成人之美」的精神，這裡不只是保存百年建築與傳承文化的場域，更是傳遞溫暖與善意的基地。面對血荒，我們希望透過這次號召，讓『愛在永靖』化作實質的行動，將這份善的循環擴散至社會每個角落，為急需用血的生命點燃希望。」

成美文化園愛心做公益喜迎馬年 響應捐血挽袖照福人群

成美文化園熱情邀請在地民眾、企業同仁以及全台遊客；喜迎馬年之際，不妨挽起袖子，以熱血換取他人生命的希望，讓愛心在成美綻放，共同寫下動人篇章。

