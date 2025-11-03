成美文化園昆蟲創藝PARTY 推買大送小優惠

在彰化最美的園林秘境裡，藝術與自然正悄悄展開一場奇幻冒險。成美文化園攜手紙雕藝術大師洪新富，舉辦年度主題活動︱昆蟲創藝PARTY。活動期間推出超值【買大送小優惠】，只要購票入園$300，即可免費攜帶一名十二歲以下兒童同遊，全家輕鬆暢玩園區，一同探索藝術與自然交織的奇幻世界。

本次以「昆蟲」為主題，結合紙雕藝術與自然生態，透過創意與光影的演繹，重新詮釋台灣特有昆蟲的靈動姿態。從陽光灑落的庭園到光影交錯的步道，紙雕昆蟲在微風中閃閃發光，為遊客帶來一場融合自然與藝術的奇幻饗宴。

同時，園區更推出由洪新富大師親自指導的【昆蟲紙藝工作坊】，邀您親手打造屬於自己的昆蟲紙雕作品。從摺疊、組裝到創作完成，不僅能體驗藝術手作的樂趣，也能從中學習自然與生命的共生之道。

洪新富老師運用立體紙藝手法，將昆蟲的生命律動融入園區景觀中。當藝術遇見自然，昆蟲創藝PARTY不只是展覽，更是一段寓教於樂、啟發環境意識的生態旅程，帶領大小朋友以全新視角體驗「自然共生」的美學精神。

五大展區亮點走進紙雕昆蟲的奇幻世界：漫步成美文化園，映入眼簾的是藝術與自然共舞的絢爛景象。園區以「昆蟲」為主軸，重新串連動線，打造五大主題展區，邀您展開紙雕昆蟲的奇幻冒險：●和園蜜境：巨型蜜蜂氣球飛上水池，倒映於波光粼粼的湖面，象徵自然循環與生命共舞。●晶羽之道：落羽松步道串起晶瑩燈飾，光影流轉間，彷彿走進昆蟲羽翼的世界。●巨大蜘蛛捕夢網：東園區的藝術裝置以夢境為靈感，象徵自然萬物間的連結與平衡。●水晶蝴蝶森林：位於播夢種子區的光影空間，閃爍著如蝶翼般的燈飾，營造奇幻氛圍。●廊道裡的昆蟲派對：花好月圓兩旁的許願藤步道，以「一色一蟲一花」為主題，紙雕金龜子、鳳蝶、蜜蜂與鍬形蟲穿梭其間，旁邊還有「紙雕藝術昆蟲箱」，彷彿森林派對正在進行。每一處都充滿驚喜與想像力。當陽光灑落，紙雕昆蟲隨風搖曳，如同森林中的精靈，讓大小朋友都能沉浸於夢幻的紙雕世界，體驗藝術與自然完美交融的魔力。

親子同行優惠樂遊秋冬最美園區：除了精彩的藝術展覽，成美文化園更推出超值的親子同行優惠！活動期間，只要一位大人購票入園（票價$300），即可免費攜帶一位12歲以下小孩同遊。全家漫步園林，孩子能從觀察紙雕昆蟲認識自然生態知識，家長則能在詩意的園區裡放鬆身心，享受藝術與自然交織的悠閒時光。

洪新富大師親授昆蟲紙藝工作坊限量登場：活動一｜洪新富大師親授【昆蟲紙藝工作坊】由紙雕藝術大師洪新富親自授課，帶領參加者親手打造專屬的昆蟲紙雕作品。從摺疊、組裝到完成，每一步都充滿樂趣與巧思，不僅能培養專注力，更能體驗藝術與自然的微妙連結。課程日期：十一月二十二日（六）、十一月二十九日（六）時間：14:00與16:00各兩場（每場限量三十名）報名方式：即日起透過官方LINE預約。

活動日（十一月二十二日、十一月二十九日）凡於【松柏軒景觀餐廳】用餐並訂購【兒童餐】，即可獲贈價值$300的【昆蟲紙雕體驗乙份】。親子一起創作、共度時光，感受紙雕藝術帶來的溫度與感動。活動二｜昆蟲紙雕體驗包DIY：精選四款可愛昆蟲造型紙雕，讓大小朋友都能輕鬆體驗紙藝樂趣！每款皆附教學說明，適合親子共同完成，體驗藝術與自然結合的創作喜悅。

文化×生態×藝術成美文化園共創自然美學的永續願景：成美文化園將園區打造為結合人文藝術與環境教育的永續空間。園內綠意盎然的景觀襯托紙雕藝術的詩意氣息，每一次轉角都藏著藝術與自然的對話。透過昆蟲創藝PARTY，園方以藝術為橋梁，邀請遊客重新理解「生態之美」，感受人與自然間的共生韻律。每一隻紙雕昆蟲都象徵著生命的延續與環境的共榮，而光影、樹影與水面倒映出的律動，更讓人深刻體會自然的溫度與生命力。無論是情侶約會、家庭出遊或攝影取景，成美文化園都將成為秋冬最具話題的打卡勝地。這個秋冬，一起走進藝術與自然共舞的世界，探索昆蟲的奇幻國度，收藏屬於家的幸福記憶。