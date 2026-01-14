成美文化園落羽松季登場 攝影比賽邀民眾捕捉冬日美景

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著氣溫轉涼，彰化永靖成美文化園迎來一年一度的「落羽松季」。園區水岸成排落羽松自一月中旬起逐步轉色，由翠綠轉為金黃、橙紅，倒映水面，與園內百年古厝及庭園景觀相互映襯，構築出中部地區冬季最具代表性的賞景與攝影畫面，吸引不少遊客前來取景留念。

「冬日之約」落羽松攝影大賽開跑，成美文化園邀你用鏡頭留下季節記憶。（成美文化園提供）

為鼓勵民眾透過鏡頭記錄這片季節限定美景，成美文化園於落羽松季期間推出「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影大賽，活動自2026年1月16日至2月28日舉行，邀請攝影愛好者與遊客走進園區，捕捉落羽松林、水岸倒影與文化建築交織而成的冬日風景。得獎作品將於3月4日前公布於官方粉絲專頁，並於3月14日舉行頒獎典禮，總獎金達萬元，期盼透過不同視角，展現成美文化園落羽松季的多元風貌與藝術魅力。

除攝影賽事外，園區同步推出互動活動「落羽松樹洞信箱」，邀請遊客在園區內留下文字紀錄，書寫當下心情、祝福或旅途片段，為賞景行程增添參與感與紀念價值。活動結束後，園區將精選部分內容，在不揭露個人資訊的前提下，分享於官方社群平台，延伸落羽松季的人文交流與情感連結。

成美文化園也推出期間限定票價優惠，即日起至一月底止，凡一位大人攜帶一位12歲以下孩童入園，即可享孩童免費優惠，讓親子家庭能以更輕鬆的方式安排行程。園區結合自然景觀、文化建築與季節活動，家長可陪伴孩子散步賞景、拍照互動，在遊程中兼顧美感體驗與生活教育。

成美文化園表示，落羽松季不僅是一場自然景觀的展演，更是一段結合攝影創作、親子互動與文化體驗的冬季旅程，邀請民眾把握最佳觀賞時機，走進園區，用鏡頭與文字，留下專屬於冬日的美好記憶。