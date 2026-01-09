成美文化園落羽松季登場！「昆蟲創意Party」加碼到1月底

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末初春，成美文化園最迷人的景色非落羽松莫屬！園區沿水岸整齊綿延的落羽松步道，預計1月中旬開始轉色，翠綠慢慢變成金黃、橙紅，再到深褐色，搭配庭園造景與百年古厝，景色浪漫又具有季節限定魅力。

天氣轉涼，落羽松悄悄換上金黃橙紅新裝，帶孩子來成美文化園，不只賞美景，還能玩超夯「昆蟲創意Party」，一次玩好玩滿！（成美文化園提供）

每年歲末初春，成美文化園最讓人期待的景色就是落羽松啦！沿著水岸整齊排列的步道，1月中旬左右就會開始慢慢變色，翠綠逐漸轉成金黃、橙紅，甚至帶點深褐色，每一條步道都像一幅會動的季節畫。搭配園內古色古香的百年古厝、精緻的歐風花園和日式庭園，每一步都是拍照打卡的好角度。

早晨來，柔和的光影映在水面上，樹影和倒影交織；午後來，微風輕拂落羽松葉，沙沙作響，感覺整個人都放鬆了；傍晚時，夕陽染紅天空和水面，波光粼粼，浪漫指數滿分。

成美文化園表示，除了落羽松，園區今年還推出超人氣的「昆蟲創意Party」，好評爆棚，展期直接加碼到1月底！活動結合自然生態與創意藝術，園內設有超大型昆蟲裝置，孩子們可以近距離觀察大甲蟲、蜻蜓的細節；還有互動拍照區，不管是萌趣的瓢蟲還是色彩鮮豔的蝴蝶，都能變身最佳拍照背景；紙雕昆蟲箱更讓小朋友動手DIY，邊玩邊學，了解昆蟲的小秘密。家長也能放心陪伴，一家人邊散步邊探索，寓教於樂兩不誤。

成美文化園的落羽松隨著日照角度不同，呈現金黃、橙紅到深褐的多層次景色，無論是清晨、午後還是夕陽時刻，都能拍出不一樣的夢幻畫面。園區內的百年古厝保存完善，融合閩、客文化特色，讓人彷彿穿越回台灣早期常民生活；而落羽松步道兩旁的歐風與日式庭園造景，更增添了散步賞景的情趣。

無論是散步放鬆、拍照打卡，還是帶孩子探索小角落，成美文化園都是全年齡適合的好去處。隨著落羽松慢慢變紅、整片園區洋溢著自然與人文的美好氛圍，這段時間正是規劃歲末迎春親子行程的最佳時機，一家人一起走進這片季節限定的風景，感受慢步調的幸福。