成美文化園響應捐血 挽袖照福人群

成美文化園主辦，並獲得台中捐血中心、財團法人頂新和德文教基金會、永靖鄉共好協會鼎力支持。（記者方一成攝）

▲成美文化園主辦，並獲得台中捐血中心、財團法人頂新和德文教基金會、永靖鄉共好協會鼎力支持。（記者方一成攝）

受年節假期及近期寒流接連報到影響，全台血液庫存量告急。為緩解血庫危機，深耕在地、長期致力於社會公益的彰化永靖「成美文化園」，於今（六）日首度舉辦「熱血集結‧愛在成美」公益捐血活動。現場除了準備現烤點心與鮮乳飲品為「熱血英雄」補充體力，更加碼「捐血成功即可免費入園乙次」的特別回饋，號召大眾在血荒之際匯聚善意，讓愛心成為冬日裡最美的風景。

廣告 廣告

本次活動由成美文化園主辦，並獲得台中捐血中心、財團法人頂新和德文教基金會、彰化縣永靖鄉共好協會鼎力支持。成美文化園執行長薛樂山表示：「成美文化園始終秉持著「成人之美」的精神，這裡不只是保存百年建築與傳承文化的場域，更是傳遞溫暖與善意的基地。面對血荒，我們希望透過這次號召，讓『愛在永靖』化作實質的行動，將這份善的循環擴散至社會每個角落，為急需用血的生命點燃希望。」

為了感謝民眾響應挽袖，現場提供價值元的豐富紀念品： 成人之美‧文化暢遊：贈送成美文化園指定期限內「免費入園」乙次，邀請民眾在行善後入園放鬆身心。 現烤點心：園區現烤熱騰騰點心，即時補充能量與幸福感。 優質飲品：高品質飲品營養補給，細心呵護捐血後的體力。 精美禮品：成美瓦餅禮盒，象徵愛心的專屬紀念（數量有限，送完為止）。

「熱血集結 愛在成美」活動將於 二月六日（五）上午十點至下午四點三十分在成美文化園入口處舉行。主辦單位溫馨提醒，有意參與的民眾請務必攜帶身分證，捐血前請維持充足睡眠、正常飲食並避免空腹，以確保身體最佳狀態。