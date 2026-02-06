▲成美文化園2/6響應挽袖捐血愛心做公益。

【記者 廖美雅／彰化 報導】受年節假期及近期寒流接連報到影響，全台血液庫存量告急。為緩解血庫危機，深耕在地、長期致力於社會公益的彰化永靖「成美文化園」，於今(6)日首度舉辦「熱血集結・愛在成美」公益捐血活動。現場除了準備現烤點心與鮮乳飲品為「熱血英雄」補充體力，更加碼「捐血成功即可免費入園乙次」的特別回饋，號召民眾在血荒之際匯聚善意。

▲此次活動由成美文化園主辦及台中捐血中心、頂新和德文教基金會、彰化縣永靖鄉共好協會支持。

此次活動由成美文化園主辦及台中捐血中心、財團法人頂新和德文教基金會、彰化縣永靖鄉共好協會支持。成美文化園執行長薛樂山表示：「成美文化園始終秉持著「成人之美」的精神，這裡不只是保存百年建築與傳承文化的場域，更是傳遞溫暖與善意的基地。面對血荒，我們希望透過這次號召，讓『愛在永靖』化作實質的行動，將這份善的循環擴散至社會每個角落，為急需用血的生命點燃希望。」

主辦單位表示為了感謝民眾響應挽袖，現場提供價值1000元的豐富紀念品：贈送成美文化園指定期限內「免費入園」乙次，邀請民眾在行善後入園放鬆身心、園區現烤熱點心、飲品、成美瓦餅禮盒（數量有限，送完為止）。活動將於 2/6（五）上午 10:00 至下午 16:30 在成美文化園入口處舉行。主辦單位溫馨提醒，有意參與的民眾請務必攜帶身分證，捐血前請維持充足睡眠、正常飲食並避免空腹，以確保身體最佳狀態。（照片／記者廖美雅翻攝）