成美藝廊《漆書畫同光》開展 非科班藝術家用創作讓人生持續發光

彰化縣永靖鄉成美藝廊即日起至6月23日展出《漆書畫同光－王宏源、洪淨秋、賴金環三人聯展》，三人皆非藝術科班出身，過去長年投入各自專業領域，在人生不同階段重新拾起興趣、投入學習，最終走入創作，讓人生下半場持續發光。

頂新和德文教基金會表示，《漆書畫同光－王宏源、洪淨秋、賴金環三人聯展》除呈現三種不同媒材的藝術表現，也讓人看見另一種動人的生命風景——藝術，不一定從專業出發，而能從生活開始，值得注意的是，本次三位參展藝術家皆非藝術科班出身，過去長年投入各自專業領域，在人生不同階段重新拾起興趣、投入學習，最終走入創作。

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理工背景的王宏源老師，早年求學與工作皆與工程、資訊領域相關，卻始終對漢字文化懷抱濃厚興趣。從兒時因認字困難而開始關注文字，到後來長期研究古文字、結合天然漆材料創作，逐漸發展出兼具思辨與手作溫度的漆藝作品，作品中可見文字、器物與時間交織後留下的痕跡，也展現理性與感性之間獨特的平衡。

洪淨秋老師長年投入工作與家庭，工作閒暇之餘後重新回到少年時期喜愛的書法世界。十餘年的持續學習與累積，讓筆下作品兼具篆書的厚實與行書的流動，也讓書法從技藝成為日常修養的一部分。這次展覽對他而言，不只是第一次公開展出，也像是一份獻給人生下半場的答卷。

賴金環老師則在五十歲後開始接觸水墨與繪畫，將生活觀察、旅行感受與家人相處的片刻化為創作題材，用畫筆記錄那些平凡卻珍貴的瞬間，對她而言，創作不是離開生活，而是重新看見生活。她曾分享「我不太會說話，但希望我的畫能替我說話」，成為她作品最真誠的註解。

頂新和德文教基金會指出，三位創作者背景不同、媒材不同，卻有相同的起點，在工作之外保留熱愛，在人生不同階段持續學習。成美藝廊長期關注地方藝文與美學教育，我們相信藝術不只是少數人的專業，而是每個人在生命歷程中，都有機會慢慢長出的能力與風景，誠摯邀請大家走入展場，看見創作，也看見人生。

自1997年頂新和德文教基金會於彰化縣永靖鄉成立以來，秉持回饋鄉里、關懷地方的心意，從教育、社福、產業、環境、人文等多個面向，協助深耕永靖地方的在地發展，基金會創辦人魏應充表示，讓一下代有文化涵養，是我們這一代的責任，盼望鄉親能受到藝術美學滋養，特別於辦公大樓保留一樓場域，辦理藝文展覽。從早期取名為鄉民藝廊，到後期改名成美藝廊，至今累計觀展人次已達20萬，成為南彰化最優質的私人公共藝廊之一。

★展覽資訊如下：

展期：05/29－06/23

時間：每日 9:00－17:00

地點：成美藝廊（彰化縣永靖鄉中山路二段60號）

免費參觀，歡迎蒞臨！

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