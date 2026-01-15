成群飛舞の奇景！茂林紫斑蝶夢幻 ＋溫泉療癒 一日遊／二日遊專車開跑

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】每年冬季，茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象，成群飛舞於山谷之間，形成全臺極具代表性的生態奇觀。為推廣冬季旅遊與生態體驗，交通部觀光署茂林國家風景區管理處特別推出。

「2025-2026茂林賞蝶主題遊程專車」邀請民眾搭乘專車，與系列行銷規劃，串聯六龜、茂林、桃源及屏北地區，透過主題遊程、優惠方案、自由行旅客泡湯優惠等行銷推廣活動，帶動周邊觀光復甦，刺激旅遊消費動能，重塑高屏山區秋冬旅遊形象。

茂林國家風景區管理處指出，本次規劃以「安全旅遊、深度體驗、產業共好」為核心策略，結合專業導覽與宣導機制，讓遊客在安心旅遊的前提下，走進紫斑蝶越冬棲地，認識茂林區珍貴的自然生態與原鄉文化、六龜區的寶來不老溫泉好湯，遊程內容結合賞蝶導覽、部落體驗、在地美食與手作活動，更是加入溫泉泡湯行程，提升遊程內容深度，延長遊客停留時間。本次主題遊程共規劃多條路線，包含一日遊與二日遊行程，行程內容涵蓋茂林賞蝶步道、多納部落散策、原住民文化園區、旗山老街、十八羅漢山遊憩區及寶來不老溫泉區等知名景點，並搭配專業導覽解說，讓遊客更全面了解紫斑蝶生態及茂林地區的自然與人文特色。

透過主題旅遊專車的規劃，不僅提供便利的交通接駁與完善行程安排，也能有效分流人潮，落實生態保育理念，讓旅遊與自然環境達成良好平衡。同時期盼藉由冬季限定的賞蝶體驗，帶動地方觀光與部落產業發展，創造更多元的旅遊價值。

「2025-2026茂林賞蝶主題遊程專車」即日起全面開放報名，名額有限，歡迎民眾把握冬季限定時機，走進高雄市的後花園－茂林區、六龜區，近距離感受紫斑蝶飛舞的感動時刻還有暖心的療癒好湯，更多茂管處旅遊活動資訊，可至茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！（圖╱茂管處提供）