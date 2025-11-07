成舍室內設計：當信仰與美同在 由此找回豐沛身心能量

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜成舍室內設計 中山三部】

在人來人往的街頭，總有些門，不只是進出的通道，更像是前往內在世界的入口。在高雄這座繁華城市的一隅，一家醫美診所悄然矗立在街角，藉由多元設計風格訴說著關於「美」的獨特與溫度。如同《路加福音11:10》所言：「因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。」這座為求美者敞開的門，不僅創造蛻變的契機，也映照出一對醫師夫婦對信仰的執著與對來訪者的敬重。

圖片提供｜成舍室內設計 中山三部

展開一段由心啟航的美學篇章

正是這樣的精神，成為成舍設計進行規劃的切入點。設計師看見的不只是診療功能的格局配置，更是人與人之間的理解、信任與安慰。因此從門面開始，就暗藏一場別具意義的設計對話。

診所基地坐落於車水馬龍的街道旁，外觀設計靈感源於對「被看見」與「窺探」的想像，大門刻意營造為放大的鎖孔造型，以此回應外界好奇的目光，也讓人像是透過一道鑰匙孔向內窺見撼動人心的世界。而這樣的設計手法，既充滿趣味，也賦予空間一絲神秘與浪漫。

走入一樓大廳，首先映入眼簾的是以帝王綠薄板打造的接待櫃台，其上的金屬檯面與之相映成趣，展現沉穩而不張揚的尊榮感。櫃台前方特意設計的圓弧凹槽，在視覺上形成一道缺口，寓意著「不完美」。然而，當客人站立於其中完成報到手續，象徵著透過療程補足自身的不安與缺憾，也讓這道缺口因「人」的存在而達到圓滿。

櫃台後方牆面採弧線收邊，彷彿一本正掀開新頁的書，暗示來診者將由此展開全新人生篇章。天花垂掛的圓形吊燈，如星光般灑落，傳遞著「願望終將實現」的溫柔含義，使室內瀰漫溫和且安定的氛圍。

以療癒元素讓空間與眾不同

接待區對面，是專為女主人打造的咖啡角落。她精研手沖技藝，親自沖煮的咖啡成為接待儀式的一部分，也讓顧客緊張等待的心情獲得放鬆。此區以魚鱗狀磁磚圍出半高隔牆，既保有獨立區域性，又彰顯設計感。窗邊小巧的燈箱寫著「MI。咖啡」，「MI」是女主人的名字。當燈箱亮起，意味著她正駐足其中，為來客獻上一杯美味的咖啡，賦予全室場域一種近乎生活劇場般的溫馨互動。

通往診間的走道，以圓弧牆面連續鋪陳，宛如一雙溫柔手攬人入懷，傳遞親切與包容的氣息。其中諮詢室壁面選用玻璃磚引光入內，不僅放大視覺開闊感，也有效確保患者隱私。地面鋪設石紋磁磚，表面紋路隨機且自然，為診所注入一股沉靜的力量。同時整層配色多以低彩度為主，令客戶注意力順其自然地回到自身，絲毫不受色彩干擾。

在沉穩氣韻中釋放關於未來的嶄新想像

二樓延續一樓的溫潤語彙，配置診療室、美療室、雷射區、微整室、高壓氧室與休息區，以功能需求為主軸，動線清晰且富有層次。在有限坪數內，設計師依據實用需求細緻劃分場域，並透過燈光、材質與色彩的調控，形塑出安心、潔淨又靜謐的節奏，充分拓展整體設計語境。

值得一提的是，診所設計並未止步於「醫療場所」的框架。它更像是一座帶有信仰溫度的小型殿堂，當人們在追求修飾外貌的同時，也能夠在此感受到被傾聽、被理解的力量。從入口形象、櫃台造型、咖啡招待到動線安排，處處藏有設計團隊的細膩思考與對人性的縝密回應。

追根究柢而言，本案不只是療癒身心的場所，更像是一道讓人停下腳步、重新凝視自我的光。就像櫃台那本被翻開的書頁，無論過去如何，從此時此刻起，每個人都能在這裡找到屬於自己的美好起點。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

