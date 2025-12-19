成舍設計：從記憶中取材 在新舊之間更新居家生活的時尚韻律

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜成舍室內設計 大安公司】

隨著年紀增長，一個人在生命中不同階段都該擁有一座能對應心境與眼界的房子。這間位於新北市三重、室內面積55坪、格局為3房2廳3衛的新成屋，是屋主在人生更從容之際，為自己量身打造的居所。從前的家，陪他度過一段重要時光，由於經濟條件提升，男主人選擇以更講究的建材搭配熟悉語彙，打造出升級版的心之所在。成舍設計的莊齊君設計師與他再度攜手合作，從毛胚屋起步，除了延續過往記憶，也賦予居宅嶄新的時尚面貌。

圖片提供｜成舍室內設計

錨定秩序之外的情感座標

屋主平日獨居，父母偶爾來訪，所以規劃兩間孝親房供其使用，並將原本佔據主臥室一部份的書房移至客廳後方，使右側主臥室得以放大，更符合日常需求；主臥浴室亦重新打造，乾溼分離的配置加上開闊尺度，使用起來更加便利。

圖片提供｜成舍室內設計

全案設計風格可看出屋主對舊宅的深厚情感：清水模、鐵件、不鏽鋼、深色木地板與木料再次現身，但這次不只是懷舊，而是融合更高品質與更純熟品味的呈現。從玄關開始，懸空鞋櫃以實木搭配不鏽鋼，形塑輕盈質感；一旁的玻璃展示櫃內部嵌入線性燈條，讓珍藏物件如藝術品般閃耀發亮。

圖片提供｜成舍室內設計

地坪全部鋪設深色木地板，為全室奠定穩重基調。入門後迎來開放式的餐廳與中島：黑色玻璃餐桌結合金屬桌腳與簡約餐椅，展現俐落調性；中島選用仿石紋薄磚，具耐刮、抗熱特性，內建小型水槽與收納空間，兼具美感與實用，上方天花架設深色金屬層架擺放杯具，精心雕琢日常細節；餐桌天花懸吊線形燈飾，獨特設計與光影變化使此區成為視覺焦點。

圖片提供｜成舍室內設計

此外，餐廳天花融入圓弧造型柔化線條，順勢強調本身存在感；一旁牆面貼上日本進口壁紙，並懸掛三幅日本電子相框，可依心情隨意調整畫面，替住家增添一絲人文趣味性。原本通往客浴的入口則應屋主要求改為收納櫃與冰箱配置，浴室則轉置廚房一隅，使餐廚機能集中且行走動線加倍流暢。

圖片提供｜成舍室內設計

以細節慢慢描繪日常輪廓之美

同時設計師以木格柵天花清晰區隔餐廳與客廳，令格局產生自然過渡。電視牆選用木作與淺灰特殊塗料，圓弧邊緣與表面分布的不規則手工紋路交錯出詩意氛圍；電視櫃則融合仿金屬與仿木紋美耐板，剛柔並濟且帶有科技未來感，具備畫龍點睛的效果。一側大片落地窗連通陽台，在遮光度極佳的窗簾之內，屋主希望維持舊宅木百葉元素，如此一來返家便有熟悉感湧上心頭，因此設計師改為僅半窗高度，不影響進出，亦勾起往日回憶。

圖片提供｜成舍室內設計

沙發區配置屋主親選的電動沙發，可前後調整位置供人半躺坐臥，相當舒適。由於大樓為鋼骨建築，結構複雜，無法普遍施作間接照明，設計師改掛置多款吊燈，柔化光線並再次強化空間景深。電視牆周圍使用黑色木格柵修飾，呼應屋主對深色的偏好，也強化沉穩氣息；格柵背後藏有通往兩間次臥室的隱藏門，使整體視覺整齊並保有隱私。

圖片提供｜成舍室內設計

沙發背後為開放式書房，設計師以鐵件與清玻打造拱形滑門，平時作為隔間，也可完全收起，展現彈性用途。書房天花沿用圓弧與特殊漆，與客廳視覺連貫。靠窗平台結合吧台椅，能在此閱讀、賞景、放鬆、小酌，將所有疲憊一掃而空；書桌材質與中島一致，採白色石紋薄板，給人簡潔典雅的感受。

圖片提供｜成舍室內設計

書房後方即為主臥室，特別的是兩側皆設出入口，構成一條環形軌跡，出入更加方便。主臥室氣質尤為成熟內斂，床頭上方橫梁長達兩米，設計師以黑色塗裝包覆，搭配吊燈轉化為設計亮點；牆面運用人造皮革繃布與黑色木格柵，悄然豐富設計層次。旁邊的更衣室採用玻璃門片，方便視線一覽無遺，不著痕跡達到放大空間目標。更衣室內還安排諸多吊桿，輔以嵌燈照明，散發精品般的氣勢，使日常穿搭成為生活的一部分。

圖片提供｜成舍室內設計

圖片提供｜成舍室內設計

圖片提供｜成舍室內設計

妥當處理隱藏於看不見之處的技術難題

值得一提的是，本案最具挑戰的部分，是在鋼骨結構與梁體限制下，於天花各處埋設隱藏式除濕機與全熱交換器。雖然主機可放置空間有限，設計師仍精準進行封管處理，管線亦排列整齊，並與天花造型融合，滿足屋主需求之餘，外觀美學亦無庸置疑，成為整體設計過程中最值得自豪的成就。

圖片提供｜成舍室內設計

圖片提供｜成舍室內設計

圖片提供｜成舍室內設計

這間屋子沒有驚天動地的故事，但它裝得下平凡日子裡的細水長流。從設計到光線、從材質到色調，每一處安排都具備自己的理由，也看得見屋主的擇善固執。它猶如歲月的一次溫柔洗禮，不張揚，卻踏實，成為讓人每天回家都無比安心的一個地方。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

成舍室內設計 大安公司

地址｜台北市大安區復興南路一段203號12樓

電話｜02-8772-0899

網址｜www.fullhouseid.com

