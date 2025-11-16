成衣廠拓新客戶 儒鴻、廣越、振大環球明年營運看升
（中央社記者曾仁凱台北16日電）上市成衣廠儒鴻、廣越、振大環球上週密集召開法人說明會，普遍認為明年經濟仍充滿挑戰，但各公司積極鞏固開拓新客戶，對於明年公司營運成長有信心。
儒鴻總經理洪瑞廷在法說會中表示，目前整體市況仍偏保守，但隨美國對等關稅逐漸明朗，客戶下單已脫離最差情況，訂單能見度從3個月回到正常的6個月水準。
面對關稅逆風，儒鴻積極開拓新客戶。洪瑞廷表示，今年初設定希望幾家潛力新客戶今年合計營收占比能拉高到12%至18%，目標已達陣；明年將繼續積極爭取，目前已接觸鎖定1家美國新品牌及1家零售商，另有1家跨歐亞的新客戶。
洪瑞廷說，舊產品比較不容易和客戶重談價格，儒鴻透過加速新產品、新客戶開發，成果將展現，對明年獲利成長有信心。
廣越主要從事羽絨服代工，淡旺季向來分明，第3季是傳統出貨旺季，第4季走下坡。不過廣越董事長吳朝筆上週在法說會中預告，今年第4季將是廣越史上最旺的第4季，廣越上週公布10月營收新台幣19.92億元，比去年同期大幅成長62.36%。
吳朝筆透露，旗下約旦廠受惠關稅優勢，獲得新興瑜珈服品牌Alo訂單，預計明年可貢獻營收達3%至5%；另外，廣越與Lululemon的合作也將進入放量階段，他看好廣越明年營收雙位數成長可期。
振大環球今年受惠大客戶亞馬遜（Amazon）的網紅策略奏效，本業營運在關稅風暴下逆勢成長，前10月營收63.25億元，年增率高達31.7%；營業利益8.88億元，也年增11%。
展望2026年，振大環球看好公司擁有亞馬遜、DICKS、好市多（COSTCO）等3大動能，除亞馬遜續旺，振大環球前兩大客戶之一的DICKS，為美國大型體育用品通路，今年5月DICKS宣布併購美國另一知名體育用品通路商Foot Locker，併購後的通路擴張效應可望於2026年全面發酵，振大環球有望跟著受惠。
另外是知名量販通路COSTCO近年服飾業務快速成長，振大環球表示，COSTCO出貨持續放量，明年訂單估再增逾3成，可為明年營運增添助力。（編輯：張良知）1141116
