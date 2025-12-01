成語蕎奶貼人夫演員畫面曝光！廁所激吻偷情 遭網友洗版狂酸親自回應了

成語蕎（左）與范少勳劇中在廁所激吻。翻攝IG @imjennycheng

成語蕎在《人浮於愛》中與范少勳上演廁所偷情激吻戲碼，在社群上分享演出片段，結果遭酸民攻擊，疑似用假帳號瘋狂嗆她：「拜託一下人家都結婚了妳發這種到底是蹭什麼。」她也無奈回應。

成語蕎耐心回應網友：「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼。」、「很多演員結婚了不是嗎？還是有拍吻戲啊，就是拍戲。」並分享到Threads上說：「我去客串戲劇，被一堆假帳號圍攻，對方是已婚人士但也是專業演員，不能拍親熱戲了嗎？我只是按劇本演出把演員這個角色做好。」

成語蕎（右）爆乳演出，奶貼范少勳。翻攝IG @imjennycheng

感謝親密指導帶領 上戲前先偷喝兩杯

范少勳劇中醉後背著另一半宋芸樺偷吃，成語蕎爆乳演出第三者，她也分享拍攝情況，「想特別謝謝劇組在拍這場戲時安排了親密指導老師，在正式開拍前，我們先透過對視、握手、再到擁抱，一步步建立信任、了解彼此，也讓心裡更安定」。

但成語蕎也透露：「我實在太害羞了，還先偷偷喝了兩杯shots才敢開拍，非常謝謝親密指導老師在場的耐心與細心引導，謝謝導演、老師和演員范少勳的專業帶領之下，讓這場戲能在安心的氛圍中能順利完成。」

