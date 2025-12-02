成語蕎奶貼范少勳廁所激戰！假帳圍攻「人家都結婚了」 本人親回擊

成語蕎客串台劇，激戰人夫片段引發討論。（翻攝IG@imjennycheng）

女星成語蕎客串台劇《人浮於愛》，目前正熱播中，她昨（1日）於IG上傳自己與范少勳對戲片段，當中包含激烈吻戲，讓不少網友看得血脈噴張，卻意外惹來網友抨擊「拜託一下人家都結婚了妳發這種到底是蹭什麼」，本人也親自做出回應了。

成語蕎太害羞 2杯杜康下肚壯膽

成語蕎昨發文談這段戲，她感謝劇組安排「親密指導老師」，讓她與范少勳能在正式開拍前，透過對視、握手，還有擁抱建立信任，得以順利完成這場戲；她還自嘲因為太害羞，上陣前偷喝了兩杯shots（酒），並歡迎粉絲們收看。

成語蕎戲中奶貼范少勳，雙方還去廁所激戰。（翻攝IG@imjennycheng）

廁所激戰人夫尺度大 遭假帳號圍攻

不過由於戲中成語蕎，先是近身緊貼人夫范少勳，後來更是進入廁所激戰熱吻，大尺度畫面一出引發網友熱議，不少人稱讚「我真的覺得演超好！！讓我佩服～～」「這吻戲要那麼的刺激」「好正！希望有一天會看到妳主演的電影」

成語蕎無懼假帳號圍攻，親自回應。（翻攝IG@imjennycheng）

不過卻有不少疑似小帳都留言「拜託一下人家都結婚了妳發這種到底是蹭什麼」，成語蕎也親自回應「？這是拍戲」「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼。」「很多演員結婚了不是嗎還是有拍吻戲啊就是拍戲」。

成語蕎發文透露，是公司說可以發一下客串影片，並笑說自己竟因此遭假帳號圍攻，「對方是已婚人士但也是專業演員不能拍親熱戲了嗎😂我只是按劇本演出把演員這個角色做好😮‍💨」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

