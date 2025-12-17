成語蕎生日派對超狂！自曝最高砸10萬 愛貓比照辦理

成語蕎自曝最高曾斥資十萬打造生日派對。（圖／TVBS提供）





《女人我最大》本集邀請成語蕎、嘻小瓜、林襄、小筠、李明川與若熙娘娘，大聊節慶儀式感與派對趣事，從重金精心策劃的生日派對，再到年底熱門耶誕景點，現場話題笑聲不斷。

對生日擁有滿滿儀式感的成語蕎，向來以最高規格打造生日派對，曾辦過《大亨小傳》、芭比風等主題，她都不惜重本精心規劃，從服裝造型、背板、氣球場景、 DJ 表演與酒水細節全都不馬虎，自曝最高曾斥資十萬，只為讓派對完美呈現。李明川更在旁加碼爆料，連她家的貓咪生日也「比照辦理」，蛋糕、氣球一樣是精心客製，引來眾人羨慕笑問：「妳家還缺貓兒子嗎？」

廣告 廣告

嘻小瓜分享在泰國過生日的「尊榮待遇」。（圖／TVBS提供）

嘻小瓜分享在泰國過生日的「尊榮待遇」。（圖／TVBS提供）

嘻小瓜則接力分享在泰國過生日的「尊榮待遇」，透露當店家得知自己是來慶生之後，立刻安排專人帶他走員工通道，一路護送到熱門拍照打卡點，現場更有保全為了嘻小瓜騰出空間，讓他能從容拍照留念，被如此貴賓式對待，他忍不住大讚泰國人情緒價值給好給滿，留給他難忘的生日回憶。

聊到即將到來的耶誕節，小筠則強力推薦今年必訪的「新北歡樂耶誕城」，透露今年以「馬戲嘉年華」為主題，並與超可愛國際 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，打造史上規模最大的沉浸式展演，四大燈區遍布滿滿的裝置，多座光廊更成必拍打卡聖地，一出捷運就能感受到滿滿耶誕氛圍，此外她更興奮補充耶誕城最吸引人的就是「免費入場！是不是超級佛心？」讓現場其他來賓聽了瞬間超心動，直喊想立刻衝一波。



【更多東森娛樂報導】

●陳柏霖首露面在小巨蛋！Makiyo自曝「與GD有私交」

●一天遭搭訕10次！成語蕎赴韓豔遇全說了 安妮真空上陣超火辣

●與范少勳廁所激吻戲遭轟「人家都結婚了」 成語蕎親回應

