成語蕎當温昇豪舊愛「後座力溢出來」 容貌焦慮：靠醫美很正常

成語蕎在《整形過後》中和温昇豪有精采對手戲。六魚文創提供



成語蕎在《整形過後》中飾演温昇豪前女友，她笑說拍攝當天完全把自己帶入「仍深愛男主角狀態」，「戲裡情緒滿到溢出來的後座力」。談到與劇中議題呼應的「容貌焦慮」，她坦言身為公眾人物確實不容易，「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較」。認為持續運動、自律生活才是最穩定的底氣，「人會隨著年紀成長而改變，臉蛋、體力、身材也一樣，靠保養、靠醫美其實都很正常，最重要的是活得從容、自在，真心擁抱每一個階段的自己」。

艾怡良在《整形過後》中飾演身材是生財工具、也是求愛利器的酒店媽媽桑。六魚文創提供

雖然《整形過後》以温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」為主軸，但他直言：「其實這部戲真正的核心是女性。」劉瑞琪與曹蘭譜出的忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式，成為全劇最動人的力量之一；而趙永馨詮釋的初戀心動，也讓他重新反思真正的愛情，他認為正是這些女性角色的存在讓角色一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。

《整形過後》今晚（12╱13）9點在公視首播，前2集就火力全開，温昇豪化身專業與魅力並存的整外名醫；安心亞與張榕容正面交鋒，「大學舊愛」空降診所，火藥味瞬間升溫；艾怡良飾演的媽媽桑1句「不怕痛，只怕醜」，為愛不惜動刀，與郭子乾的對手戲張力十足；王渝萱則勇敢揭露自殘傷疤，情緒告白催淚破表，用滿滿女力角色，拼貼出現代女性在愛情、身體與自我之間的多重樣貌。

