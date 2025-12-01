成語蕎遭罵蹭范少勳「激情吻戲」！親上火線曝真實心境

（記者石耀宇／綜合報導）藝人成語蕎近日因客串影集《人浮於愛》，與范少勳上演激烈親密戲引發討論。劇中兩人從聚會席間開始產生曖昧，劇情更延伸至廁所激吻與身體貼近的親熱場面。片段播出後，她依照公司建議在社群分享相關花絮，卻意外遭部分網友留言指責「人家都結婚了，妳發這種是在蹭什麼」，引起網路熱議。

成語蕎對此親自回應，強調該段演出是劇情需求，「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼？很多演員結婚了也都有吻戲，就是拍戲。」她並以哭笑不得的語氣表示，相關攻擊多為假帳號留言，但仍希望觀眾理解這是表演工作的一部分。

廣告 廣告

圖／成語蕎與范少勳在戲中上演激烈親密戲引發討論。（翻攝 成語蕎 IG）

談及親密戲的拍攝過程，她透露劇組事前安排親密指導老師協助溝通，讓她與范少勳在拍攝前進行對視、握手與擁抱等步驟，循序建立信任感，也讓情緒能更穩定地投入角色。她坦言自己天性害羞，為了讓心情放鬆，還曾在拍攝前「偷喝了兩杯 shots 才敢開始」。

圖／成語蕎與范少勳在戲中上演激烈親密戲引發討論。（翻攝 成語蕎 IG）

成語蕎表示，在導演、親密指導老師與范少勳的共同協助下，她能在安全、尊重的拍攝環境中完成工作，相當感謝團隊的細心安排。她也期待觀眾能將焦點放在表演本身，希望這次客串能帶給觀眾不同的角色面貌。

更多引新聞報導

30車泡水難善了！煙波飯店提賠償方案 自救會喊不接受

遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

