成語蕎「廁所激吻」已婚男星 被酸「蹭熱度」她火速回擊了

〔記者李紹綾／台北報導〕成語蕎近來客串公視影集《人浮於愛》，劇中於酒吧和范少勳「廁所激吻」，尺度火辣到引起話題。她在社群分享片段，竟遭部分網友酸：「人家都結婚了，妳發這種到底是蹭什麼？」讓她哭笑不得，只好親自回應。

劇中，范少勳因醉酒意外失控，成語蕎飾演的角色先是在席間偷親，兩人的火花一路燒進廁所，激吻、拉扯、貼身磨蹭樣樣來，畫面相當逼真。

但影片曝光後，成語蕎卻被假帳號圍攻。對此她無奈反問：「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼？很多演員結婚了不是還是有拍吻戲嗎？就是拍戲。」一句話點破酸民邏輯，意外獲大量網友力挺。

談到這場親密戲的幕後，成語蕎透露劇組非常重視演員安全感，特別安排親密指導老師全程陪同。正式拍攝前，她和范少勳照流程先從對視、握手到擁抱，逐步建立信任、熟悉彼此，「心裡就更安定」。不過她也坦承自己其實超害羞，笑說：「我還先偷偷喝了兩杯shots才敢開拍。」

在導演、親密指導老師和范少勳的專業帶領下，這場戲順利完成，成語蕎感謝大家讓她能在安全、放心的氛圍中發揮演技，也希望觀眾看戲就好、不要過度聯想。

