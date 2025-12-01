成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻疑似遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。

成語蕎昨（30日）發文提到先前客串的戲劇正在播出，按照劇情設定，酒醉狀態的成語蕎、范少勳慾火焚身進廁所偷情，激吻脫衣場面讓人看了臉紅心跳，尺度可以說是非常的大，對於這場親密戲，成語蕎表示劇組有安排親密指導，開拍前她跟范少勳有事先熟悉彼此，笑說因為太害羞，「還先偷偷喝了兩杯shots才敢開拍」，而成語蕎也感謝導演跟范少勳的專業帶領，讓這場可以在安心的狀態下完成。

但貼文曝光後，留言區卻遭「拜託一下人家都結婚了妳發這種到底是蹭什麼」重複的留言洗版，對此，成語蕎耐心回應表示「這確實是戲劇客串，要蹭什麼」，後來，成語蕎在Threads抒發心情，坦言莫名遭到假帳號圍攻，不解表示男方雖然已婚，但是身為專業演員「不能拍親熱戲了嗎」，強調只是按照劇本把角色做好。

成語蕎無奈自己被假帳號圍攻。（圖／翻攝自IG）

