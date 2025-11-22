成軍十年首次在台開唱！周子瑜：終於帶成員一起來高雄了

韓團TWICE出道十年首度在台灣開唱，於22日晚間在高雄世運主場館舉行首場演唱會，吸引5萬名粉絲到場支持，場外還有近千名買不到票的粉絲不願離去。演唱會上，除了其他成員用中文跟粉絲打招呼，台灣成員周子瑜更是國台語雙聲與大家互動，營造溫馨氣氛。甚至演唱會結束前，還唸了一封親筆信，分享自己的心路歷程，感動許多粉絲落淚，在煙火秀的陪伴下，為這場期待已久的演唱會畫下圓滿句點。

TWICE成軍十年，首度來台開唱，周子瑜國台語向粉絲問號（圖／民眾提供）

韓國女團TWICE成軍十年來首次在台灣舉辦演唱會，選在高雄世運主場館進行。周子瑜一開場就用中文向粉絲表示：「我終於帶我的成員們一起來高雄了，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，所以我們今天一起好好享受這一晚好嗎。」這番話立刻引起全場粉絲熱烈尖叫。

除了周子瑜之外，其他成員也積極用中文與台下粉絲互動，不時詢問「開心嗎」，並鼓勵粉絲發出尖叫聲回應，現場氣氛十分熱絡。22日晚間的首場演唱會吸引了5萬名粉絲擠滿世運主場館，場外還有上千名買不到票的粉絲堅持留在現場。

TWICE首度來台開唱，世運主場館湧入五萬人，場外也有上千人逗留。（圖／TVBS）

這些場外粉絲展現了各種創意方式支持偶像，有人隨著從場內傳出的音樂擺動身體，有人甚至疊羅漢只為了能夠看到場內的一小角落。更多粉絲則是席地而坐，單純享受場外傳來的音樂，就已經感到非常滿足。

演唱會接近尾聲時，周子瑜帶來了另一個感人時刻。她說：「我就是準備了一些話，然後唸給你們聽可以嗎？」在獲得粉絲熱烈回應後，她開始分享自己的心路歷程：「還沒出道前我只是因為喜歡，喜歡在家裡自己唱歌跳舞，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星。」

演唱會結束前，周子瑜唸了一封信，提到自己的心路歷程，讓萬人感動落淚。（圖／民眾提供）

周子瑜罕見地向粉絲敞開心扉，坦承自己的困惑與挑戰：「可是在看似一切都很順利的時候，我反而會感受到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候。」她最後表達了對粉絲的感謝：「在這裡我想要感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。」

在最後一首歌曲以及絢爛煙火的陪伴下，許多粉絲邊笑邊哭，共同度過了這個美好的夜晚，見證了TWICE在台灣的首次演唱會。

