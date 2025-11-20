成軍後首次！大武軍艦22日開放民眾登艦參觀 搜救支援設備一次看

大武軍艦。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國防部於11月22日舉辦「114年國防知性之旅」開放高雄左營新濱營區，除了靜態武器展示之外，海軍玉山號兩棲船塢運輸艦、大武號救難艦等2艘國造艦艇也開放參觀，大武軍艦更是交艦成軍以來第一次對外開放，《Newtalk新頭殼》今（20）日搶先登艦，一窺我國最新一代救難艦的特色與任務。

海軍一九二艦隊大武軍艦中校艦長陳建宏受訪時說明，大武軍艦是我國首艘國造新型救難艦，具備優異的艦船操縱與拖帶能力，並配備水下無人載具、潛水鐘及減壓艙等先進設備，可有效執行搜救與支援任務。

他接著指出，全艦官兵秉持「守護生命、堅守使命」的精神，平日透過不斷訓練與實兵演練，熟練掌握各項裝備操作，確保在第一時間投入救援，守護國人生命安全。

除了大武軍艦之外，民國 112 年成軍的玉山軍艦，也將是第二次向國人開放參觀，海軍一五一艦隊玉山軍艦中校副艦長曾泓策受訪時表示，玉山軍艦是我國新一代兩棲船塢運輸艦，具備高機動、遠航程及酬載運量大等特性，能執行外（離）島運補、人道救援、災害防救及兩棲作戰等多元任務，象徵海軍兼顧和平與戰備的堅定力量。

國防部今日邀請媒體團參訪「民國114年國防知性之旅」活動預演，上午進行海軍鼓號樂隊、陸戰隊樂儀隊、陸戰隊莒拳隊等表演，以及靜態武器展示，包含M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、各式無人機等。下午則是登艦參觀玉山軍艦及大武軍艦。

11月22日舉辦的「114年國防知性之旅」也將與全民共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。開放活動也結合「知性、體驗、互動」三大元素，讓社會大眾瞭解「國防」不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任 。全民國防不只是守衛疆土的力量，更象徵全體國人的團結意志 。

大武軍艦內的潛水減壓艙。 圖：金大鈞/攝

大武軍艦上的潛水鐘。 圖：金大鈞/攝

大武軍艦定位為新型救難艦，圖為大武艦主拖纜機。 圖：金大鈞/攝

玉山軍艦。 圖：金大鈞/攝