成軍滿周年 年度音樂會 蘭燈爵士樂團 開聖誕搖派對

蘭燈爵士樂團會後與基金會總執行長林純美（中）合影，紀錄這精彩時光。



（圖：宜縣林孝信文化基金會提供）

宜蘭首支爵士大樂團「蘭燈爵士樂團」於十二月十九日晚間在宜蘭演藝廳舉辦成軍滿周年的年度音樂會【宜蘭聖誕搖擺派對】，在滿場觀眾的熱烈掌聲中圓滿落幕，由國內外知名爵士音樂家魏廣領軍，帶領廿七位團員組成的大編制爵士樂團，以及特別嘉賓「台灣鼓王」黃瑞豐，帶來多首經典且充滿節慶氛圍的爵士曲目，為宜蘭鄉親打造一場最chill、最暖心的爵士饗宴。

林孝信文化基金會長期致力於家鄉文化的推廣，透過支持蘭燈爵士樂團，逐步帶動宜蘭學習與欣賞爵士樂的風氣。基金會表示，未來將持續透過樂團演出、講座與教育推廣，深化社區文化能量，讓「聽爵士、懂爵士」不只是口號，而能成為宜蘭人日常生活的一部分。

音樂會當晚亮點十足，除了蘭燈爵士團展現大樂團Big Band氣勢磅礡、層次分明的合奏默契外，隨著五位主唱輪番登台，更在厚實的樂聲中，注入了豐富的人聲色彩，而在魏廣老師風趣幽默的串場，以及傳奇鼓王黃瑞豐的加入，更成了貫穿整場演出的靈魂人物，演出最高潮莫過於安可環節，高齡七十七歲的鼓王黃瑞豐依然活力滿點，與年輕一輩同台「尬鼓」對決，強大的節奏張力震懾全場。

由宜蘭縣林孝信文化基金會與魏廣共同打造的「蘭燈爵士樂團」，集結宜蘭在地的音樂老師、學生與各行各業的音樂愛好者，這一年來，樂團固定在「蘭燈空間」進行紮實團練，逐步培養整體演奏實力與團隊默契。