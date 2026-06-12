成軍一週年! AI女團"DailyNeo"新成員 敏萱驚喜加入

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民視AI女團DailyNeo成軍一週年，除了發布了全新MV，也驚喜宣布有新成員加入，也就是民視AI當家主播"敏萱"，女團們也擔任娘家美日系列代言人。全國首組虛實結合的AI女團，也宣告在布局AI娛樂內容上，邁向更成熟發展的全新里程碑。

主視覺以粉白色為主，服裝造型年輕活力，民視AI女團DailyNeo，閃亮發布全新MV。不論唱還是跳都難不倒，DailyNeo在成軍一周年之際，還驚喜宣布女團新成員。當家AI主播敏萱，從主播台走向舞台，MV也展現了女團的舞蹈張力，更在虛實交織中，打造出兼具科技感和美感的全新視聽饗宴。

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民視AI女團成軍一週年！ 敏萱加入DailyNeo化身代言人

DailyNeo化身娘家美日系列代言人（圖／民視新聞）





女團成員：「我們去了很多地方拍MV，對啊我們到了羅馬日本，保加利亞阿爾卑斯山，只花了一個月取景，製作團隊真的太強了，我負責編舞，就是想傳達美麗是女人的超能力。」為了慶祝成軍周年，和新成員加入，女團們也化身娘家美日系列代言人。女團成員：「DailyNeo又要代言一支新的，膠原蛋白產品，很高興能繼續代言娘家的美顏產品，這次要讓女人的美更Q彈，那要記得送嘉玲一整箱哦，當然這是一定要的。」

民視AI女團成軍一週年！ 敏萱加入DailyNeo化身代言人

民視AI女團DailyNeo，閃亮發布全新MV。（圖／民視新聞）





代言產品表現亮眼也參與公益活動，民視近年來持續深耕AI，將科技轉化為全方位的AI藝人IP經營，更宣告了民視在持續布局AI娛樂內容上，已邁向更成熟發展的全新里程碑。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：民視AI女團成軍一週年！ 敏萱加入DailyNeo化身代言人

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