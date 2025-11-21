成軍15週年唯一海外公演！日樂團indigo la End明年首度訪台

indigo la End由貝斯手後鳥亮介（左起）、主唱川谷繪音、吉他手長田卡帝士、鼓手佐藤榮太郎組成。（氪米厘娛樂提供）

日本都會系情感樂團indigo la End迎來成軍15週年，以全新專輯 《MOLTING AND DANCING》 再次衝擊樂壇。在東京武道館舉辦15週年終演唱會前之前，先於明年1月在台北舉辦Special Series ＃5「初藍」，這也是他們成團以來首次在台灣舉辦正式專場，並且是此次巡迴「唯一海外專場」，消息一出引起歌迷熱烈期待。

indigo la End由川谷繪音領軍，在海內外皆有超高人氣。川谷過去所參與的樂團極品下流少女、礼賛皆曾來台演出，也曾在2023年低調來台拍攝MV。而這次他將以indigo la End主唱與吉他手身份首次跨海登台，對台灣歌迷更具象徵意義。川谷也表示：「雖然曾以其他樂團身分來過台灣演出，但因為當時氣氛實在太棒了，所以這次真的非常期待。」

indigo la End的作品在作詞上以豐富且複雜的都市情感、夏夜溫暖又寂靜的感受而聞名，在聲音上則以主唱川谷繪音獨樹一幟的聲線，及輕巧、緊湊且細膩的編曲聞名，正如同他們團名中的indigo。過去夯作〈夏夜のマジック〉被日本網民形容為「夏夜獨有的魔法」與「戀愛啟蒙曲」，歌曲旋律輕柔，帶有清涼的夏夜氛圍，作詞細膩描寫夏日裡戀愛中的複雜心情和微妙感受。

除了代表「indigo」的靛藍色歌曲、以及描述生活中的細膩情感為主題之外，indigo la End也偶有情緒激昂的作品，如〈実験前〉一首就以強烈的吉他、貝斯、鼓開場，而在後半段的吉他Solo更是以平常見不到的技巧來呈現出激烈的情緒，以此編曲方式表現出歌詞中「現實與理想的衝突」的故事。

今年1月，indigo la End也推出第8張專輯《MOLTING AND DANCING》，慶祝樂團成軍15週年。以「MOLTING蛻變」重塑自我，並帶著「DANCING確立新方向後的喜悅」繼續前進，象徵樂團15年來不斷突破框架的歷程。專輯以標誌性的「都市情感」為核心，並以更細膩的吉他編織、優柔卻富層次的歌聲、輕快俐落的鼓點，帶領聽者在夜色中一步步走入他們的靛藍宇宙。

今年首次登陸台北，以「初藍Hatsuai」作為15週年Special Series ＃5的命名概念，承襲樂團「藍色」的代表色，而「初」則代表首次在台舉辦公演的象徵意義。indigo la End說，選擇台北作為＃5公演地，靈感源於2023年拍攝MV的美好回憶，當時在台北拍攝〈カンナ〉的氛圍讓他們印象深刻，也希望這次的現場能為台灣粉絲留下美好回憶。

「indigo la End 15th Anniversary Special Series ＃5 初藍」將於2026年1月17日（六）晚間19點在台北Legacy TERA登場，票價分為VIP NT$3,200 元 ／ 一般票 NT$2,200，將於11月22日（六）中午12點開賣。

