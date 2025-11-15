成軍20年 SJ攻大巨蛋 與粉絲同嗨

韓團Super Junior14日首度唱進台北大巨蛋，並感謝粉絲讓他們成為首組在大巨蛋3場演唱會完售的韓團。 （讀者提供）

本報綜合報導

韓團Super Junior（SJ）15日晚間首度唱進台北大巨蛋，周邊捷運站染上代表色「寶藍色」。隊長利特興奮表示，能成為首組在大巨蛋3場完售的韓團是粉絲功勞，才能一起創造歷史。

SJ來台開唱，捷運國父紀念館站每小時將輪播Super Junior的經典歌，包含Super Girl、Mr. Simple和Sorry, Sorry，大巨蛋周邊環境也成為藍色燈海，讓粉絲入場前就能有沉浸式感受。

Super Junior演唱會以出道歌Twins（Knock Out）開場，接著演唱U、Black Suit、MAMACITA等輕快舞曲，開場就炒熱氣氛。利特高喊「台灣」後表示，能在大巨蛋開唱是現實不是夢，破紀錄成為第一組在台北大巨蛋3場演唱會完售的韓團，都是粉絲的功勞，才能一起經歷這歷史瞬間，「我們是出道20年的團體，SJ還沒有死去。」

Super Junior除了演出，也不斷在台上跟粉絲互動，像是成員銀赫發言前，始源笑喊「銀赫今天有很多老婆。」銀赫則作勢向在台下的媽媽說「這些（指台下粉絲）都是我的老婆。」嘴甜告白讓粉絲尖叫聲跟笑聲不斷。

演唱會在唱到Miracle時進入演唱會下半場，9名成員換上動物睡衣，他們在台上玩得不亦樂乎，並演唱「迷（Me）、Rokuko」，讓現場洋溢派對氣氛，熱鬧不已。