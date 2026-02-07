成軍25周年紀念巡演登高雄！西城男孩自曝錯過班機 搭高鐵趕開唱

西城男孩歡慶25周年，紀念巡演日前在高雄揭序幕。（Live Nation Taiwan 提供）

暢銷男團 Westlife 西城男孩歡慶成軍 25 周年，搶先於高雄揭開紀念巡演序幕，將在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）廣受好評的特別演出原汁原味帶到高雄，呈現《WESTLIFE ： A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》。演出以歷年經典情歌與滿滿回憶殺神曲磅礡登場，來自英國的樂手陣容攜手台北的 Taipei Philharmoniker 交響樂團，共同譜出一首首動人的樂章，讓現場超過 3,800 位樂迷感動落淚。

開場由 Nicky Byrne 尼基、Kian Egan 奇恩、Shane Filan 尚恩三人身著俐落黑色西裝，以〈World of Our Own〉氣勢登場，隨後接連獻唱〈If I Let You Go〉、〈My Love〉等多首經典金曲，瞬間點燃全場。超過 2 小時的精彩演出火力全開，重現 19 首招牌名曲，這場一夜限定的演出不僅為 Westlife 的音樂旅程揭開全新篇章，也讓週四的港都高雄沉浸在滿滿浪漫與感動之中。

在巨型金色高雅的「WESTLIFE」LOGO 與為交響編制量身打造的專屬舞台襯托下，尼基、奇恩、尚恩身穿挺拔性感的黑色西裝，再次以〈World of Our Own〉氣勢開場，齊聲向全場大喊「晚安，高雄！」

一夜限定的西城男孩，回憶殺金曲搭配管弦樂。（ Live Nation Taiwan 提供）

奇恩感性表示：「今晚是一個非常特別、也很不一樣的夜晚。這場演出原本是我們在英國聖誕節期間的特別演出，希望能把這個節目帶到世界各地，像是高雄。你們一直都這麼支持西城男孩，真的非常感謝你們！」一番話引來全場熱烈歡呼。人氣王尼基則幽默分享此次「南下」趣事，自爆原本從新加坡經香港轉機，卻錯過班機改飛台北，再搭高鐵一路南下開唱，逗趣發言讓全場笑聲不斷。

整場演出情歌一首不缺，從〈If I Let You Go〉、將歌詞巧妙改成「I need you today, oh 高雄」的〈Mandy〉、〈Flying Without Wings〉、全場大合唱的〈My Love〉、手機燈海應援的〈You Raise Me Up〉，到白色西裝安可再登場的〈Swear It Again〉，首首引發共鳴。輕快舞曲同樣精彩，多年後再次 LIVE 演出的〈Bop Bop Baby〉與〈Uptown Girl〉輪番上陣，從抒情到快歌一手包辦，宛如一場華麗動人的歌舞秀。演出尾聲，尚恩激動向歌迷喊話：「沒有你們，就沒有西城男孩，期待明年再回來唱給你們聽！」驚喜承諾瞬間引爆全場歡呼，也讓高雄的周四夜晚在西城男孩的歌聲中，成為一場難以忘懷、滿溢浪漫與感動的音樂之夜。

