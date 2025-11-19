成都會面洪秀柱 宋濤再批高市早苗：挑釁必將自取滅亡

國民黨前主席洪秀柱近期再次前往大陸訪問，今（19）日傍晚她在四川成都和國台辦主任宋濤會面。期間，宋濤再次批評日本首相高市早苗的「台灣有事」說，強調兩岸同胞要堅守民族大義，粉碎台獨和外來干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡。

國民黨前主席洪秀柱和國台辦主任宋濤會面。（圖／中時提供）

據了解，洪秀柱將出席明日第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」開幕，該活動是由國台辦旗下的海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦，且具國辦介紹，主題將圍繞抗戰勝利和台灣光復、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一交流研討。

在出席活動前夕，洪秀柱與宋濤今日傍晚先在成都今年賓館會面。宋濤在開場時提到，「十五五規劃」中明確了在推進中國社會主義現代化強國進程中，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。他並提到，要推動兩岸的交流合作，深化兩岸的融合發展，與台灣同胞一道共創中華民族的綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興的偉業。

隨後宋濤話鋒一轉，提到日本首相高市早苗在不久前，公然發出涉台問題的挑釁言論，「對此我們堅決反對」。他指出日本曾發動侵華戰爭，並對台灣殖民統治50年，犯下罄竹難書的滔天罪行，「歷史是不容翻案的，成果必須捍衛，正義必須伸張，兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

宋濤重申，「國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，是兩岸關係發展的歷史定論，無論島內（指台灣）的局勢如何發展變化，無論外部勢力怎樣的干擾，中國終將統一也必然統一的歷史大勢是不可阻擋的」。

洪秀柱則提到「無川不成軍」等抗日戰爭歷史，強調兩岸人民要銘記歷史，守護中華民族的根、守護兩岸同胞回家的心。

洪秀柱。（資料照／中天新聞）

本次會面除了洪秀柱和宋濤外，出席會見的台灣人士還有新黨主席吳成典、中華統一促進黨總裁張安樂、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、新黨成員王炳忠等；大陸方面則有國台辦副主任吳璽、秘書局長王冰、新聞局長陳斌華、港澳局長張晗、交流局長李京文、聯絡局長楊毅等官員與會。

