成都馬拉松亂象 大爺大媽衝補給站搶物資

中國大陸一年舉辦近750場路跑，馬拉松產業蓬勃發展。但在剛落幕的成都馬拉松，卻爆發不少爭議。像是賽會提供的雨衣，印上保險套企業標語，讓許多跑者覺得超尷尬。此外，主辦單位準備的礦泉水和麵包物資，竟然被大爺大媽整箱搬走，主辦單位也已經報警處理。

成都馬拉松爆發亂象，不少民眾瘋搶馬拉松補給站物資。（圖／網路）

成都馬拉松爆發搶物資亂象！數十名大爺、大媽看到馬拉松補給站物資，興奮到小跑步，一箱接著一箱搬。還有機車騎士特別停下來搶礦泉水。

成都馬拉松工作人員：「不要搬！不要搬！」

但不顧工作人員勸阻，愈來愈多人加入搶物資行列。礦泉水、麵包、香蕉，甚至差點連醫療器材都不放過。

成都馬拉松工作人員：「馬拉松賽後，我們志願者收拾現場的時候，一些圍觀的大媽大爺就來哄搶物資。」

雖然當時比賽已經結束，但物資屬於賽事資產。對於民眾的哄搶行為，主辦單位決定報警處理。不過，引發爭議的事件，還不只這樁。

有參賽跑者在網上PO出賽會發的雨衣抱怨：「誰敢穿？」因為大紅色雨衣上，印有贊助商--保險套企業的大大LOGO，還有「超凡持久」的標語。這讓多位跑者覺得，穿在身上實在太尷尬，馬拉松都要變成「羞恥挑戰賽」。

成都馬拉松觀眾：「到終點一下滑倒了，摔出去了，不知道什麼原因呀。」

2025成都馬拉松吸引全球大約三萬五千名跑者參賽，但由於大小狀況不斷，賽事籌辦品質是否受到完善監督，也再次引起公眾討論。

數據顯示，中國大陸一年能舉辦將近七百五十場路跑，產業發展雖然蓬勃，但不少人批評，缺乏專業人士參與、賽事設計不夠完善，過於商業化，已經偏離純粹運動的初衷。

