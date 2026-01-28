成都麵店偶遇賈靜雯！和修杰楷「穿情侶裝」低調放閃，探班約會度過夫妻時光

近日，有網友在成都一家麵店巧遇賈靜雯與修杰楷夫妻，兩人穿著同色系情侶裝低調用餐，自然親密的互動畫面在網路上傳開。據了解，修杰楷此行是特地飛到成都，探班正在當地拍戲的賈靜雯。

這趟成都行程與賈靜雯的工作有關，她目前正在當地拍攝新電影《小自由》，修杰楷特地飛來陪伴探班。當天兩人沒有帶女兒同行，難得享受夫妻獨處時光。從網友拍下的畫面可見，夫妻倆都穿著黑色的皮衣，沒有刻意戴口罩遮掩容貌，神情輕鬆；用餐過程中，兩人不時分享食物、聊天時露出笑容，互動自然。雖然只是坐在一般小店裡吃麵，仍吸引不少路人目光。

廣告 廣告

這次偶遇畫面，也讓不少人想起賈靜雯一家近期的溫馨互動。去年聖誕節時，他們曾分享全家五口的合照，包括賈靜雯與前夫所生的大女兒梧桐妹，以及兩個女兒咘咘、波妞，畫面中可見一家人相處融洽。如今夫妻倆在工作之餘仍努力兼顧家庭，也不時抽空享受兩人世界。

延伸閱讀

修杰楷堅持「和小孩一起坐經濟艙」！全家出遊只讓賈靜雯搭商務艙：因為媽媽很努力工作

賈靜雯買水果花10250元！ 修杰楷一聽臉綠：知道為什麼我不帶她來市場了？