成都61歲男把紅薯塞進哪兒…這下慘了 開腹手術才脫險

近日，四川成都一名61歲男子因自行將一根長約17公分、直徑6至7公分的紅薯塞入肛門，導致異物卡頓無法取出，最終不得不通過開腹手術才脫險。

據瀟湘晨報報導，成都肛腸專科醫院肛腸皮膚科副主任徐國林表示，該男子於夜間11點將紅薯置入體內，起初並未意識到問題的嚴重性，試圖自行解決。

然而，隨著時間的推移，直腸受到異物的壓迫，開始出現充血水腫，疼痛也逐漸加劇。直到凌晨4點，男子實在無法忍受劇痛，才緊急前往醫院就診。

據了解，院方嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式，皆無法取出紅薯，主要是因該異物尺寸過大且形狀滑順，卡在直腸深處難以取出。最終，經與患者充分溝通且同意後，醫生採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將紅薯取出。

醫生提醒，肛門塞入異物具有風險，不建議自行嘗試取出卡住的異物，以免造成腸壁受傷或更嚴重併發症，若發生類似情況，應盡速就醫由專業醫療人員處理。

