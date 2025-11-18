成醫參展德國MEDICA2025安寧團隊展示科技照護成果

成大醫院安寧緩和共同照護中心蔡瑞鴻主任率領團隊，於?11月17日至20日赴德國杜塞道夫參加具全球影響力的國際醫療科技盛會MEDICA 2025；MEDICA為全球性、深具影響力的醫療科技展覽會，每年於德國杜塞道夫舉行，展會聚焦醫學影像、實驗室技術、診斷設備、健康資訊科技、行動健康、物理治療及醫療耗材等領域，並設有多場高峰論壇與專業研討會，被譽為「全球醫療科技產業的年度盛會」。

成大醫院安寧團隊展出三大核心成果———QOCA apc照護包、QOCA abc心電圖系統與nFOPT Huijia Health智慧光纖薄墊，展現以科技力量深化人本關懷，打造溫柔且高效的智慧安寧照護新模式：一、QOCA apc照護包：整合平板、筆電與QOCA平台，支援遠距健廉監測與跨院資料整合，讓安寧居家照護能即時追蹤病況，提升臨床反應效率與照護連續性。二、QOCA abc心電圖系統：具備24小時即時心律監測功能，透過無線傳輸與臨床平台整合，協助醫護人員即時掌握病人心律變化，縮短急性惡化的反應時間。三、智慧光纖薄墊：採用光纖感測技術，可偵測呼吸、心跳與熟睡程度，且設有離床警示，提升病人安全性，適用於安寧病房及長照機構。

成大醫院安寧團隊多年來深耕臨床實務與智慧醫療科技結合，持續以實證為基礎，打造跨場域應用的智慧照護模式。此次赴德參展，不僅展示台灣在智慧安寧照護領域的創新成果，亦與國際醫療社群進行交流與合作，推動智慧安寧的價值走向全球舞台。