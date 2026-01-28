成醫高齡全人照護 助返生活節奏

成醫高齡醫學部醫師李欣玲發表「從治療疾病到恢復功能」的整合照護概念。 （記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

90歲柯姓老翁曾接受胃癌切除手術，合併嚴重骨質疏鬆、心臟節律器植入、膽管結石與膽囊引流管留置等多重慢性病史；因消化吸收不良與營養攝取不足，體重由50公斤下降至39.8公斤，BMI僅15.5，達嚴重營養不良程度。經檢查發現低血鈣、低白蛋白血症、貧血與引流管阻塞等急性問題，面臨臥床失能風險。

成大醫院高齡醫學團隊啟動跨專業整合照護模式，由營養師調整飲食內容並補充口服營養補充品，改善熱量與蛋白質攝取；復健團隊進行肌力與平衡訓練，降低再跌倒風險；出院準備服務個案管理師則協助銜接長照2.0資源，減輕家屬照顧壓力。經一段時間整合照護後，柯翁的驗數值逐步改善，體力與行動能力恢復，回到原有生活節奏，避免進入長期失能的惡性循環。

高齡醫學部醫師李欣玲指出，此類高齡患者常見「多重共病」與「衰弱症候群」並存，單一急性事件往往只是表象，背後反映的是整體生理儲備量下降。醫療團隊介入後，透過「周全性老年醫學評估」，從醫療、營養、功能、心理與社會支持等面向進行系統性分析，發現除急性代謝異常外，更核心問題為嚴重肌少症，以及多項微量元素缺乏，包括維生素D、維生素B12、鋅與銅等。

李欣玲表示，隨著台灣快速邁入超高齡社會，醫療照護思維已由過去以疾病治療為核心的「治癒疾病」，轉向以功能維持與生活品質為導向的「照顧功能」。跌倒、譫妄、尿失禁、行動力下降、非預期體重減輕等，皆屬「老年病症候群」表現，代表身體多重系統調節能力下降。若未及早介入，容易快速走向失能。

李欣玲提醒，正常老化與病理性老化需謹慎區分。老花眼或動脈硬化屬漸進性老化現象；但若出現反覆跌倒、明顯體重減輕或功能快速退化，應及早接受專業評估，透過跨團隊合作與早期介入，即使是9旬長者也能在急性事件後「站得回來」，維持有尊嚴、有品質的晚年生活。