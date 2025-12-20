成醫37榕園草地音樂市集 開啟同仁與親友放鬆時刻





成大醫院20日下午，在成功大學榕園再度舉辦「散步.聊天.吹風 成醫37榕園草地音樂市集」活動。在冬日暖陽下，以溫暖、放鬆的氛圍邀請同仁與親友度過療癒午後。今年同樣匯集多達百攤市集與多組精彩演出，包括知名藝人卡司與成大醫院「創藝達人」同仁表演，展現醫院豐富多元的人文能量及文化素養。成大醫院也藉此活動，向辛勤付出的同仁獻上最真摯的感謝。

本次活動邀請實力派歌手及樂團輪番登場，從抒情到搖滾曲風，吸引現場民眾隨節奏搖擺；而院內同仁也展現驚人才藝，透過歌唱、演奏、舞蹈等表演與大家分享工作之外的才華，帶給同仁滿滿的療癒與驚喜。會場也規劃親子互動節目，讓大小朋友在草地上恣意休憩、同樂，現場充滿歡笑與幸福感。

除了舞台節目，多達百攤的市集攤位更是亮點之一，吸引許多同仁與親友前往挖寶。攤位內容涵蓋知名美食、藝術手作、文創小物、傳統技藝等，營造豐富的市集感，讓大家在綠意空間中聆聽音樂、自在散步、品味美食、開心購物，舒緩工作壓力，增進彼此情誼。許多同仁表示，在繁忙醫療工作之餘，能夠悠閒逛市集、享受音樂，是超棒的放鬆體驗。

成大醫院李經維院長於活動中特別向全體同仁致意，感謝大家面對繁重業務，依然以耐心與溫度展現專業服務。並表示，舉辦草地音樂市集活動的初衷，就是希望提供一個屬於同仁的「放鬆時刻」，讓大家能適時放下忙碌，用音樂、市集與笑容重新充電並陪伴親友。沙崙醫院昨日舉行動土典禮，象徵「智慧領航、健康永續」的實踐。透過智慧管理與數位化，成大醫院將持續引領醫療向前發展，注重民眾、同仁及親友健康，實現醫療永續經營理念。也感謝所有籌辦本次活動的團隊，使本次活動能順利、溫馨地進行。未來亦將持續規劃同仁舒壓活動，致力打造更友善、更有溫度的職場環境。

