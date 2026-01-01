成醫ERAS照護 術後復原快

成大醫院外科部直腸肛門外科主治醫師陳柏全（右）致贈紀念品予白先生（中），感謝其分享經驗。 （記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

手術不只是進開刀房的那一天，而是一段需要充分準備、團隊合作的健康挑戰。成大醫院持續推動「術後加速恢復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」照護模式，結合外科、麻醉、護理、營養與復健等多專科團隊，透過完整且系統化的流程，協助病人在手術前就建立良好體能與心理準備，提升整體治療安全與康復品質。

成大醫院外科部直腸肛門外科主治醫師陳柏全表示，現代醫療早已不再是單一醫師能獨力完成的工作，不是只照顧手術本身，而是從手術前、手術中到手術後，每一個細節都需要多專科團隊共同努力。ERAS的核心精神正是醫療團隊與病人攜手合作，讓恢復不再是被動等待，而是一段有計畫、有目標的歷程。

陳柏全醫師分享近期1名高齡92歲患者白先生的照護經驗。白先生因血便與便祕就醫後，確診左側降結腸癌，雖未發現轉移，但考量年齡與多項慢性疾病風險，醫療團隊即啟動ERAS流程。從術前4週起，由個案管理師進行體能與生活品質評估，復健團隊安排居家肌力訓練，營養與麻醉團隊同步介入評估，使病人在手術前即建立良好身體狀態，大幅降低手術風險。住院期間，麻醉團隊事前即與病人討論疼痛控制策略，手術當天執行微創腫瘤切除與腸道重建，術中精準掌控麻醉深度、輸液、血糖與體溫。術後當天病人即可下床活動，並在復健與護理團隊密切照護下，逐步恢復飲食與日常活動，最終於術後第6天順利出院，恢復狀況良好。

白先生表示，原本擔心自己年紀大、做不來復健運動，但透過互動式復健訓練，在家進行包括抬腿、膝伸展、深蹲等肌力動作，系統會即時回饋動作是否達到標準強度，就像做遊戲一樣，不知不覺就完成了。復健團隊說明，這套居家肌力訓練結合遊戲化設計，能在不增加病人心理壓力的情況下，引導其達到足以改善衰弱前期的運動強度。白先生持續進行4週訓練後，肌力與活動耐力皆明顯進步，為後續手術奠定良好基礎。

陳柏全醫師指出，ERAS的價值並非只在縮短住院天數，而是透過標準化流程與跨專業合作，讓病人能「少痛、早動、快復原」，更快回到原有生活軌道。