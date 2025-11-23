成長11倍！我無人機出口今年前10月飆5475萬美元 輸往波蘭、捷克最多

財政部統計，今年1-10月無人機出口5475萬美元，呈現大幅成長。資料照片

地緣政治讓全世界各地紛爭不斷，從烏俄戰爭開始，各種無人機也成為左右戰局的重要工具。因此我國也積極布局無人機產業，外貿市場也逐漸展現成效。財政部最新統計，今年1～10月無人機出口5475萬美元，與2024年全年441萬美元相較，大幅成長11.4倍，且外銷重心偏向歐美，其中以對波蘭占39.3％最高，其次為捷克32.7％、美國15.9％、奧地利4.7％、德國3.4％。

財政部表示，隨著技術創新與應用日益多元，無人機市場快速擴張，烏俄戰爭更進一步凸顯無人機在軍民兩用上的價值。近年來各國競相發展無人機產業。前 10 大出口國家/地區中，中國大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，占全球 37.2%穩居龍頭，其次為香港 19.4%，兩者合計占逾全球出口 5成以上。

財政部也統計，我國無人機出口類型，按最大起飛重量分類，以介於2-7公斤為最大宗、占比達88.1%，15-25公斤占9.2%，250公克以下占1.3%，25公斤以上占 1.1%。

財政部指出，2024年全球無人機出口金額58.2億美元，較2023年增加36.1％，前10大出口國中，中國憑藉政策支持、技術與價格優勢占全球37.2％穩居龍頭，其次為香港19.4％，兩者合計占逾5成以上；出口擴張速度方面，以波蘭增2.2倍、以色列1.6倍、加拿大1倍最顯著。

財政部強調，我國也積極布局無人機產業，陸續成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」等，結合產官學力量，強化技術與產業鏈整合，且在非紅供應鏈與資安自主化趨勢帶動下，我國無人機產業在外貿市場逐漸展現成效。

