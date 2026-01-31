即時中心／顏一軒報導

民眾黨主席黃國昌昨（30）日出席立法院第11屆第4會期最後一次院會，並與立法院長韓國瑜在院會尾聲比讚合照，他即將於2月1日卸任立委，投入新北市長選戰。對此，民進黨不分區立委王義川回應，黃國昌正式失去立法委員的保護傘，台灣國會啟動新紀元。





王義川昨晚於社群平台「脆」（Threads）發文表示，「黃國昌正式失去立法委員保護傘，成為民間社團負責人，台灣國會啟動新的紀元，滿心期待國會新氣象」。

由於民眾黨創黨主席柯文哲對不分區立委設有兩年條款的限制，因此白委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊即預計在2月1日離開國會，而陳昭姿則因代孕法案未過得以續留立院；至於較晚遞補前白委吳春城職缺的劉書彬，任期則到2027年3月。

預計接下來六位民眾黨不分區立委遞補名單，分別為資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、國立台北護理健康大學通識中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。





原文出處：快新聞／成陽春黨主席！振奮送別黃國昌 王義川喊：收起保護傘、國會終翻頁

