成首位華語歌手！孫盛希登韓國dingo Music 演唱11年代表作震撼海外樂迷

金曲歌后孫盛希今年收穫滿滿，不僅以多首創作作品展現高產值的音樂能量，更成為首位登上韓國知名音樂平台 dingo Music 指標系列節目〈Killing Voice〉與〈TEXTED〉的華語歌手，正式打開國際舞台。節目播出後，引發海內外樂迷熱烈討論，也讓孫盛希的音樂旅程再次寫下全新里程碑。

孫盛希成為首位登上韓國知名音樂平台 dingo Music 指標系列節目〈Killing Voice〉與〈TEXTED〉的華語歌手。（圖／翻攝自dingo）

dingo 過去以邀請韓國頂尖歌手現場演唱而受到亞洲市場高度關注，而孫盛希成為節目開播以來首位演出該單元的華語歌手，孫盛希以辨識度極高的嗓音與跨文化敘事能力，成功吸引韓國製作團隊接洽合作。談起錄製心情，孫盛希分享，「能在韓國用我的語言和作品被聽見，是非常難得的時刻。」她也透露，未來將持續拓展海外企劃，包含舞台演出與國際合作等，盼讓更多人透過她的作品認識華語音樂的多元樣貌。

除此之外，孫盛希也驚喜與創作歌手裘德、鄧杰各別合作歌曲，回想合作趣事，她表示，「裘德個性親切可愛，初次聊天就像認識很久的朋友，我們都有追求作品完美的默契，和鄧杰則已認識六年，〈月光失焦〉是我們的二度合作，我們像靈魂深夜摯友，就算凌晨3點聊起來總是充滿話題，也很開心能把這樣的情境融入在歌曲裡。」

回望 2025，孫盛希形容這一年像跑一場馬拉松。上半年巡演、下半年連續發行〈Tidy It Up〉、〈Never Cared〉等單曲，加上2部討論度極高的 Netflix 影集 OST—《回魂計》主題曲〈Broken World〉與《如果我不曾見過太陽》片頭曲〈曾經見過太陽〉，皆廣受好評，再次證明她風格多元的音樂質量。而12日她將參加「漂遊者森林音樂祭」，將帶來平時較少演唱的歌曲，跨年則受邀在「大新竹跨年晚會」演出，預告將帶來不同的舞台呈現。隨著尾牙季到來，邀約也如雪片般湧入，可以說是「大豐收」。展望邁向 2026 年的音樂旅程，她也透露已規劃上下半年主要計畫，「很多歌迷敲碗專輯，雖然短期內應該不會以專輯形式推出，但希望能去更多城市巡演，見到世界各地的歌迷。」





