成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

張文犯案動機尚難以釐清，據悉，張文「相當捍衛自身權益」，曾多次與同袍或同事發生口角衝突。（圖／翻攝畫面）

27歲曾任空軍志願役的張文預謀1年以上，12月19日於北市中山區縱火，往捷運台北車站與中山商圈丟擲煙霧彈，持刀無差別攻擊，最後墜樓身亡，釀成4死11傷（含張文）慘案。警方清查後發現張文個性偏執，「只要是他認為應該要拿到的，就必須拿到」，失業後幾乎足不出戶，不與人往來，帳戶卻有零星單筆不超過2萬元的存入紀錄，警方正全力拚湊殺人真相。

據了解，有知情人士形容張文的個性「非常捍衛且在意自己應有的權利」，但也因為其當兵時多次「捍衛自身權益」，與軍中文化有著極大差別，因此多次與長官和同袍爆發口角衝突。

張文後來因酒駕遭軍方汰除後，2022年至2023年間擔任社區大樓保全，每月約可獲得3.8萬至3.9萬餘元的薪資收入，但擔任保全期間，卻是社區住戶眼中的「頭痛人物」。

張文曾因不滿住戶送給保全同事水果，卻未和他分享，竟與同事發生激烈爭執。（圖／翻攝自張文臉書）

據悉，社區大樓不少住戶為鼓勵保全善盡職責，多會單獨對特定保全送上簡單心意，以維護雙方合作關係，但張文某次交班過程中，意外撞見前一班的保全同事收到住戶所贈的水果，眼見同事不想分享，張文當下火冒三丈，質問同事「為何要將水果一個人吞掉？」，並執意認為住戶所贈的水果「是給大家的」，雙方爆發嚴重口角衝突，甚至一度報警處理。

而張文也因多次雞毛蒜皮小事和同事及社區住戶發生爭執，最終在住戶的投訴下，張文2023年間辭去保全一職，此後便再無正職工作。不過警方清查張文的金流發現，張文名下共有4個帳戶，分別為台銀、中信、元大與郵局，但其僅將郵局帳戶作為主要使用帳戶，相關支出與收入均以郵局為主。

其中元大銀行為薪轉戶，張文在拿到薪水後多會將錢轉出，因此帳戶內幾乎未有存款、台銀部分張文則自開戶後便無交易紀錄、中信僅存個位數存款。儘管張文與家人至少2年未有聯絡，但張文的母親卻疑似仍偷偷瞞著家人，匯款金援張文。

張文的母親2023年初，單筆匯給張文一筆45萬元的款項，張文失業後，2023年底至2025年間，張母除約每季匯款3萬元給張文外，也在2024年12月30日至2025年1月2日間，短短4天便匯出10萬元，共計匯出82萬餘元，以供張文生活。

而除母親不定期金援外，張文帳戶金流自2025年1月1日起，僅有每月1.7萬元的房租的大筆支出，其餘則為郵局簽帳金融卡於網路商城購物之小額扣款紀錄；他失業期間，也有零星單筆不超過2萬元的存入紀錄，讓警方研判張文疑似仍有透過兼職或是打零工等方式，賺取微薄收入。

張文失業後多仰賴母親金援，憾事發生後，不少民眾自發性前往案發現場哀悼。（圖／黃耀徵攝）

