成龍傳遞米蘭冬奧聖火 手持火炬穿越龐貝古城

米蘭冬季奧運即將在明年二月登場，冬奧聖火持續在義大利各地傳遞。香港巨星成龍也獲邀在龐貝古城遺址，傳遞火炬，吸引不少人前來圍觀。

義大利米蘭2026冬奧火炬傳遞繼續進行，香港巨星成龍手持奧運聖火穿過古城龐貝的遺址。（圖／達志影像路透社）

米蘭冬季奧運即將於明年2月盛大登場，目前冬奧聖火正在義大利各地熱烈傳遞中。香港巨星成龍受邀在具有歷史意義的龐貝古城遺址擔任火炬手，吸引眾多民眾前來圍觀。此外，美國滑雪名將林賽沃恩也將在41歲高齡時，第5次征戰冬奧，她曾在2010年及2018年奧運分別獲得金牌與銅牌，這次可能是她最後一次參加奧運，表現備受各界矚目。

廣告 廣告

香港影星成龍在龐貝古城遺址接過火炬後，全場民眾爆發出熱烈的歡呼聲。成龍手持火炬，親切地向周圍的觀眾揮手致意，展現出親民的一面。米蘭冬季奧運火炬目前正在義大利各地進行傳遞活動，而成龍參與的這一站選在了歷史悠久的古城龐貝遺址，背景極為壯觀。

在傳遞過程中，成龍不僅手持火炬向前行進，還特別展示了經典的中國武術招式，在宏偉的古城遺址襯托下，呈現出一幅壯觀而獨特的畫面。根據規劃，冬奧聖火最終將被傳遞至米蘭聖西羅球場，為開幕典禮揭開序幕。

除了火炬傳遞，即將到來的冬季奧運會還有另一個備受關注的焦點——美國隊滑雪好手林賽沃恩。現年已經41歲的她再度獲得冬奧參賽資格，這將是她第5次參加奧運盛會。林賽沃恩表示，到奧運來臨時她將滿41歲，而她早在33歲時就已經創下了最年長高山滑雪奧運獎牌得主的紀錄。林賽沃恩曾在2010年奧運和2018年奧運分別獲得金牌和銅牌，成績斐然。據了解，這次冬奧很可能是她運動生涯中最後一次參加奧運比賽，因此她的表現更加備受全球體育迷的高度關注。

更多 TVBS 報導

冬奧聖火義大利開始繞境 「滑雪登山」首列比賽項目

《艾蜜莉在巴黎》第五季前進羅馬 轉換「赫本風」

鹿港人妻「神級冰淇淋」征服義大利！紅烏龍茶配這味 評審全驚豔

不捨！戴資穎親宣布「退役」喊不辦儀式 好友依瑟儂感性道別

