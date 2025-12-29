成龍公開認錯！親揭與房祖名父子關係破裂「1年1通電話沒了」

成龍公開認錯當嚴父，與房祖名真實互動曝光。（圖／中時資料照）

武打巨星成龍1982年與金馬影后林鳳嬌結婚，並育有一子房祖名，雖然房祖名曾跟隨成龍腳步跨入演藝圈，但成龍對兒子表現期望甚高、態度嚴厲，他日前在宣傳電影《過家家》時，罕見坦承自己錯誤，透露自己與兒子的關係降至冰點，連一年一通電話也沒有了。

成龍近日為新電影《過家家》勤跑宣傳，由於內容講述與家人之間的互動，因此他在首映會上坦言被劇情觸動到，尤其想起兒子房祖名。他自認過去以嚴厲的教育方式，「以前我見到兒子就罵，上電視就說他，沒有一句好話」，但他後來才了解原來一直是錯誤的方式，應該試著讓兒子自由發揮，自由創作。

成龍進一步補充，與兒子長期這樣互動，導致兒子逐漸心生畏懼，比如兒子原本一年會打一通電話祝福他生日快樂，結果被他罵完：「不要在我生日打電話來，平常打電話來知道嗎？」現在變成兒子完全不敢聯絡。對此，成龍坦承，直到年紀漸長，才慢慢放下這種嚴父的感覺。

畫面曝光後，引來不少網友驚訝直呼，成龍與兒子的聯絡頻率太少，不過也有人認為，成龍體現了多數父子關係的發展，令人深有共鳴。至於房祖名的近況，雖然在爭議事件後試圖回到演藝圈，再度與成龍合演電影《鐵道飛虎》及執導電影《曾經相愛的我們》，但近年行事低調，鮮少公開露面，僅在今年6月被目擊現身朋友的婚禮，且頂著平頭造型，掀起不小討論。

