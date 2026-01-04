成龍再向兒子道歉！大罵房祖名後悔：我傷了他這麼深

成龍再向兒子道歉，「原來我傷了他這麼深」。（圖／中時資料照）

武打動作巨星成龍近期為新電影《過家家》勤跑宣傳，由於電影劇情涉及家庭議題，他也大方向觀眾分享自身經驗。先前他才坦露與兒子房祖名鮮少聯繫，沒想到日前又公開向兒子道歉，坦言「你沒有錯過，你不會悔改」。

成龍日前出席電影見面會，被一名觀眾問及電影中父親的選擇，如果主角是他本人，會如何改變劇情走向？成龍便直言「你沒有錯過，你不會悔改」，即使如此，他仍自認會做一位嚴厲的父親，除非等到某個年紀，才會發現教孩子的方法錯誤，轉而放下心中堅持，「讓他自由，讓他去發揮他自己應有的才華吧」。

接著成龍提到兒子房祖名，坦承曾秉持「恨鐵不成鋼」的教育方式，「一天我見面就罵，訪問就罵，我把我自己沒有學過的東西，全部讓他學一遍」，所以演變成兒子會害怕他，甚至躲避他，「後面才從我的朋友口中知道，原來我傷了他這麼深」，更直接當觀眾的面向兒子道歉。

成龍強調，自己不是習慣把愛掛嘴邊的人，可永遠是有愛的，「但是你說我又回到年輕重來一遍，我還是會這樣（當嚴厲的父親），因為我錯過了，我會改」，最後也提醒觀眾，「所以我常常在拍的電影，現在我們做就是給你們看，不要錯了再改，我們把這些經驗跟大家講，有愛要說出來」。

事實上，成龍先前才分享自己對電影的感觸，坦承因為嚴厲的教育方式，導致兒子對他心生畏懼，比如兒子原本一年會打一通電話祝福他生日快樂，結果被他罵完：「不要在我生日打電話來，平常打電話來知道嗎？」現在變成兒子完全不敢聯絡，所以他後來才慢慢放下嚴父的狀態。

