成龍又爆死訊！百萬粉專發「黑白病床照」悼念 竟是AI合成圖

陳宣如記者／綜合報導

網路近日再度出現名人遭誤傳離世的情況，這次被捏造假消息的是國際武打巨星成龍。一個則來自海外、擁有逾150萬追蹤者的臉書專頁於本月初發布貼文，聲稱成龍因拍戲累積的傷病產生併發症，已經在本月初身亡，還附上一張成龍躺臥病床、擠出笑容的黑白照，不少網友信以為真。但經查該圖為AI生成照，成龍依然活跳跳，還在中國準備宣傳新電影。

成龍遭外國網友用AI生成圖片亂傳病逝。（圖／翻攝自臉書）

近一週以來，成龍死訊在英文社群上瘋傳，發布成龍死訊的外國粉專貼文聲稱，成龍因長年拍攝動作戲累積的舊傷出現併發症，不幸在11月3日病逝，並附上一張黑白的「病床照」，畫面中成龍躺在病床上懷抱貓熊玩偶，底下並寫著「1958~2025」悼念氛圍強烈，不少網友難以分辨真偽便開始轉傳，然而經查證後，該影像為AI生成內容，連出生年份都寫錯，且成龍死訊亦未獲任何可信媒體證實。

廣告 廣告

這波謠言自10日以來在英文社群快速擴散，包括臉書、X 等平台均可見轉貼內容。有外媒指出，多個帳號在相近時段以幾乎一致的文字與圖片散播這項不實資訊，顯示可能存在協作式操作，或是純粹惡作劇但在大量分享後造成誤導。

成龍方面並未回應此事件，但他的公開行程早已提供最直接的澄清。成龍於11月11日更新微博宣傳新電影《過家家》定檔，間接粉碎網路流言，事實上現年71歲的成龍近年仍持續活躍於影視及宣傳等行程，例如上個月出席澳門「灣區升明月」晚會時，才被爆對女星容祖兒伸鹹豬手「拍背摸肩」，去年慶生時，他也曾特別向外界澄清「身體不好」的傳聞，說明白髮和白鬍子造型只是為配合拍攝，請大家放心。

11月11日，成龍在微博上發布新電影的定檔消息，逝世謠言不攻自破。（圖／翻攝自成龍微博）

成龍過去曾多次遭遇類似的不實死訊，模式大致圍繞「傷病所致」的敘述，而這次因加入逼真的AI病床照片，使辨識難度提升，也讓網路假訊息的影響再度受到討論。不過特別的是，此次謠言主要集中於英文圈傳播，目前在中文社群中則尚未形成明顯擴散。

成龍於去年慶生時特別向外界澄清「身體不好」的傳聞。（圖／翻攝自成龍微博）

更多三立新聞網報導

陸網突爆吳亦凡死訊！加拿大政府證實了：「4公民被處決」命喪中國

毀滅吳亦凡送進苦牢⋯獄中斷魂死訊瘋傳！網紅都美竹再揭：奪初夜還找跡

獨家／梅艷芳已逝22年！成龍曝光梅艷芳與張國榮的最後記憶 網友淚崩

道歉認偷吃粿粿！王子同框成龍舊照被挖 網酸：26年渣男金句交棒了

