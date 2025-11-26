成龍女兒吳卓林近況疑曝光 街頭擺攤維生不見妻子陪伴

武打巨星成龍婚外情所生26歲女兒「小龍女」吳卓林，近年和媽媽吳綺莉鬧翻，她2017年宣布出櫃，隔年和大她12歲的混血女友Andi在加拿大註冊結婚，2020年一度傳出婚變，但當事人無回應。近日，港媒報導，吳卓林疑被直擊在街頭賣有自己繪製圖樣的T恤，身邊不見妻子或母親陪伴，自食其力的情況引來討論。

根據《星島日報》報導，吳綺莉母女冷戰多年，先前有人直擊吳卓林在加拿大多倫多領取食物，看來生活經濟狀況吃緊，2023年又有網友直擊吳卓林和太太Andi在超市，Andi當時還特別澄清沒有露宿街頭，希望大家不用過度關心。神隱許久的吳卓林，最近被小紅書網友捕獲，現身香港澳門賣自己手工繪製的衣服，還露出燦爛笑容，看來生活過得很開心。

見此，網友回應：「這個世界對她不太友好，因為她有一個文化人品不太好，但非常有名的爸爸。她是個好無辜的孩子。」、「身世不能改變，自己的未來自己掌控」、「香港哪裡？我去照顧生意，這孩子不容易」、「其實比她哥強多了」。

吳卓林2018年高調曬出結婚證宣布和Andi結婚，吳綺莉當時曾罵Andi稱有人群恐懼症不去找工作，「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」Andi也疑似曾抱怨吳卓林，寫下：「積極向上吧！不要老在我屁股後面找答案」。

而早年港媒報導房祖名私下曾替吳綺莉母女向成龍求情，甚至傳聞吳綺莉大手筆買下豪宅和此有關，2017年吳綺莉正面駁斥：「癡線（發神經之意）！我不需要向大家解釋我的經濟」，並說：「我同一件T恤穿兩天就寫我丟臉寒酸、住大房子又說我突然富貴，我到底該穿什麼衣服、住什麼房子才對？」否認拿過成龍任何金援。

