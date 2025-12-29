成龍懊悔！嚴父教育「把兒子罵跑」 房祖名1年1通電話都不打了

成龍（左）坦承自己用了錯了教育方式，因而跟兒子關係疏遠。（圖／翻攝成龍微博、房祖名IG）

71歲國際巨星成龍近期宣傳新片《過家家》時罕見談及與兒子房祖名的疏離關係。他坦承多年來以高壓、軍訓式教育管教兒子，導致父子互動幾近斷裂，從原本約定「每年通話一次」的親情默契，變成如今連一通電話也沒有。對此，成龍直言「教育方式錯了」，深感悔意，如今只希望兒子平安快樂即可，不再強求親近。

成龍與妻子林鳳嬌育有一子房祖名，房祖名一度跟隨父親腳步踏入演藝圈，星途備受看好。然而2014年捲入大麻事件後演藝事業停擺，沉寂多年。直到去年8月推出新歌，才被視為逐步走出10年低潮。但與父親之間的距離，卻未因時間沖淡而拉近。

28日受訪時，成龍坦白過去與房祖名的互動模式充滿壓力與責備。「每次見到他就罵，沒一句好話。」即使兒子在父親節或生日當天主動打電話問候，他也會斥責對方：「不要在我生日打電話來，平常要打電話來知道嗎？」然後掛斷電話。他曾以為這樣是「帥氣又正確的教育方式」，事後卻發現，自己不但沒有拉近距離，反而讓兒子對父親產生畏懼。

成龍舉例說，原本與房祖名約定一年通一次電話，但因為他總在通話中責罵對方、甚至直接掛掉，最終導致對方乾脆不再打來。「我自己把孩子推開了」，他坦率承認過去的做法錯誤。

面對這段疏離的父子關係，成龍語帶感嘆地說：「我雖然不是一個好父親，但我是一個負責任的爸爸。」他回憶自己對房祖名的教育近乎「軍訓式管理」，但陪伴時間卻有限，「我在的時候他躲著我」，成龍坦言這樣的親情互動已讓他逐漸反思角色與責任的分野。

