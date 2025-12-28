成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了

娛樂中心／綜合報導

成龍談及與兒子房祖名的疏離關係原因。（圖／翻攝微博）

國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。

成龍在訪談中透露，新片片尾的一場父子和解戲碼觸動了他的心弦，讓他不禁回想起現實生活中與房祖名的相處過往。他自曝過去對兒子極其嚴苛，「每次見到他就罵，沒一句好話」，甚至當房祖名在父親節或成龍生日打電話祝賀時，他非但沒有感動，反而大罵：「不應該在特別日子才打來，平時就該聯絡！」隨即掛斷電話。這種令人窒息的溝通方式，最終導致房祖名因恐懼而退縮，從原本一年一通電話，變成連一通都不敢打。

房祖名（前排左一）今年6月現身好友婚禮。（圖／翻攝自微博）

「我錯了，原來教育不是這樣子。」步入古稀之年的成龍感嘆，年紀大了才意識到舊有觀念的偏誤。他表示現在心態已經轉變，認為應該讓兒子自由發揮、自由創作，不再以父親的威嚴壓迫。放下對兒子的執著後，成龍坦言自己也變得更開心，並將這份豁達投入到他最熱愛的電影工作中。

房祖名，過去曾頂著星二代光環進軍演藝圈，但在11年前因北京吸毒事件重創形象，遭列為劣跡藝人後演藝事業全毀。儘管依靠家族豐厚資產生活無虞，但他近年來轉趨低調，鮮少公開露面。今年6月他曾現身好友婚禮，被目擊髮際線明顯後退，多需依賴帽子遮掩。

