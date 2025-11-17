「成龍插管照」全網瘋傳！150萬粉專淚喊：他離開了

娛樂中心／楊佩怡報導

香港武打巨星成龍出道數十年，以「不用替身」敬業精神稱霸國際影壇，至今71歲仍親自上陣拍動作戲，雖然常被電影公司以「最後一部」宣傳作品，但幾乎每年仍有作品面世，似乎還未計劃退休。沒想到，近日擁有150萬人追蹤的臉書帳號，突發表成龍死訊，引發網友熱議。





日前網路上竟留傳出成龍過世的消息，引發社會熱議。（圖／翻攝自X平台）

日前，擁有150萬人追蹤的外國臉書帳號「Stories About Us」，突然PO出成龍的黑白照片，畫面中可見，成龍雙手抱著熊貓玩偶，躺在病床插管的照片。該帳號還在內文表示，「今天，世界影壇最受愛戴的人，我們所有人的心都已離世，尤其是我們這一代。他是一位傑出的演員，一位偉大的功夫高手，一位擁有標誌性笑聲的男人—成龍，他離開了我們」。照片上還註明「RIP 1958–2025」。貼文曝光後，被轉發到X平台上熱議，不過成龍11月11日在微博上發文宣傳新劇，也讓謠言不攻自破。

成龍在微博軒傳新劇，直接打破去世傳聞。（圖／翻攝自成龍微博）

而不少中國媒體也發文澄清，「成龍目前身體健康，正積極投入新電影《過家家》宣傳（2026年元旦上映）。所謂「去世」傳聞系外網帳號利用AI技術偽造病床照及死亡日期（1958-2025）製造的惡意謠言，已被本人動態及權威媒體證偽」。事實上，成龍過去曾出面澄清網傳「成龍身體不好」的謠言，他表示自己的白鬍子與白頭髮，是拍攝電影的造型，是劇情需要。

過去成龍曾發文強調身體沒有不好，白髮和白鬍子都是電影造型需要。（圖／翻攝自成龍微博）





