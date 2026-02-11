成龍新片攜手梁家輝！SEVENTEEN文俊輝出演掀話題 手繪電影海報曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
動作電影《捕風追影》已在各大社群平台掀起熱議，不少影迷直呼，「香港電影真的回來了」、「打算上映後帶父母看這部片」，更被譽為充滿「老派回憶衝擊」的年度話題之作。近日《捕風追影》特別與台南全美戲院合作，推出台灣僅存的手繪電影看板。全美戲院外牆已悄悄掛上由資深畫師張玉村親筆繪製的《捕風追影》「雙狼對峙」手繪海報，成龍與梁家輝氣場全開，強烈視覺瞬間成為台南走春必拍的新打卡地標。
走過75年歷史的全美戲院，曾一度熄燈又重新開業，承載無數台南人的青春記憶。全美戲院持續推出新片手繪看板，從《冠軍之路 HERO！HITO！》、《功夫》到如今緊張刺激、一觸即發的《捕風追影》，每一幅海報都吸引海內外影迷駐足拍照，在社群平台掀起討論。值得一提的是，《捕風追影》與《功夫》皆推出 IMAX 規格。此次《捕風追影》主視覺以喜氣紅色為基調，巧妙呼應新年氛圍，也讓全美戲院成為過年期間最吸睛的文化風景。
除了視覺驚喜，《捕風追影》也帶來購票新選擇。電影超值雙人預售票將於2月17日（大年初一）在ibon開賣，售價 688 元，即可享有雙人電影票與多款限定特典。預售套票內容包含「全員曝光」定檔海報 L 夾一張、「雙狼對峙」電影書籤卡一組（2 張）、「全員曝光」A4 海報 L 夾一個與3D 變身特典卡一組（3 款）。
其中，最受影迷期待的3D變身特典卡採用光柵（Lenticular）技術製作，一次收藏成龍、梁家輝、張子楓、此沙（分飾兩角）與SEVENTEEN文俊輝等全卡司風采，SEVENTEEN粉絲更是不可錯過文俊輝限量小卡收藏。《捕風追影》以老派武打精神為核心，描繪成龍與梁家輝之間的宿命交鋒，緊張刺激、一觸即發。電影將於3月27日全台上映，同步推出IMAX中文版與 2D 中、粵語版本。
