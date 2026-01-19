成龍梁家輝文俊輝齊聚 《捕風追影》加深高科技犯罪焦慮

梁家輝打破從影以來慣例，首度破例演出原作同一角色，在《捕風追影》賦予角色嶄新的詮釋空間與高度。（鴻聯國際提供）

成龍、梁家輝繼《神話》後，睽違20年再度合體，《捕風追影》趕上時下最熱門的AI話題，兩位影帝曾攜手締造無數經典，如今再度合作，老友過招，火花十足，也無疑為新世代觀眾與老影迷帶來許多驚喜。

取材2007年銀河映像經典電影《跟蹤》為基礎、重新改編，在原有劇本架構上大幅升級製作規模，加入 AI 監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，描繪一場警方實戰經驗正面迎戰高科技犯罪集團的極限博弈，題材緊扣當代社會對科技失控與犯罪進化的集體焦慮。

廣告 廣告

成龍飾演退休的警探，被徵召重出江湖，追捕神秘的影子集團。（鴻聯國際提供）

已屆71歲高齡的成龍，此次再度「真打」回歸大銀幕，親身上陣多場高強度動作戲，再現巔峰身手，敬業程度令人動容，也再次證明其「動作巨星」地位無可取代。而片中他更首度與當紅男團SEVENTEEN成員文俊輝上演近身對打戲碼，新舊世代正面交鋒，讓動作層次與戲劇張力全面升級。

向來以「千面影帝」著稱、從影以來從未重複角色的梁家輝，這次卻罕見點頭回歸，再度詮釋原作中的同一角色，正是因《捕風追影》賦予角色嶄新的詮釋空間與高度挑戰性所打動。日前成龍也已公開表示，《捕風追影》並非單一計畫，而是具備延伸發展的系列潛力，未來不排除拍攝續集。對此，梁家輝也力挺發言，直言願意一路陪著成龍「打下去」。

《捕風追影》預告

更多鏡週刊報導

為動物把屎把尿忙照護 王柏傑：需要耐心和同理心

「火雲邪神」梁小龍辭世！周星馳《功夫》三顧茅廬 芥蒂至死未解

曾敬驊第三部破億電影來囉 《大濛》拚票房主演齊聚「油條合影場」