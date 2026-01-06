成龍演腦退化老人 曝已作告別之歌

由新銳導演李太言執導，成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍、李萍主演的最新電影《過家家》，將於1月8日在澳門上映、1月15日在香港上映。出道63年、主演超過100部作品的71歲老大哥成龍，打破動作巨星形象，以一頭白髮、滿臉皺紋素顏入鏡，飾演患有腦退化的獨居老人，以蹣跚的步伐與細膩的神態，成功詮釋角色。

成龍為角色作準備，拍攝前特別到老人院探訪，深入了解老人的生活狀態，他還透露，已找了團隊為自己寫1首告別的歌，但這首歌會在他離世後才會發布，他感性說：「這些年自己送別了太多朋友和親人，體會到人終要一死，能夠慢慢變老是幸運的。我現在的心態是想說的說、想做的去做、不再猶疑太多。」

電影預告釋出後，觸動不少觀眾的心，打了一輩子的成龍，這次不打的樣子反而狠狠戳中影迷淚點，他感激說：「我這次嘗試新的角色，沒有打也能得到大家共鳴，真的很開心，不過我沒說我不再打，只要我能打到的，我也會繼續打下去，我已決定開拍《捕風追影》續集，希望大家能跟我期待新的作品。」