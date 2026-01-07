成龍爆做了「告別歌」！認了離世後發布：人終要一死

娛樂中心／周孟漢報導



香港武打巨星成龍出道數十年，以「不用替身」敬業精神稱霸國際影壇，至今71歲仍親自上陣拍動作戲，且每年仍有作品面世，似乎還未計劃，但退休隨著年事已高，外界也十分關心他的健康狀況。而在近日他受訪時坦承，已經委託相關團隊為自己創作一首「告別歌」，將留在身後才會公開，感嘆「體會到人終要一死」。





港星成龍在新片《過家家》中，首度嘗試落魄老人造型。（圖／翻攝自微博）





港星成龍在新片《過家家》中，首度嘗試落魄老人造型，不僅以一頭白髮亮相，更是留起鬍子、滿臉皺紋，與過去的動作片形象有著巨大轉變，除了飾演老人外，還同時得表現出罹患腦退化症、獨居度日的悲傷。根據《中時新聞網》報導，成龍為了詮釋該角色，特別到老人院探訪，希望能好好了解長者的生活型態。

成龍透露，其實之前就已經找了相關團隊為自己創作一首「告別歌」。（圖／翻攝自微博）





成龍受訪時透露，其實之前就已經找了相關團隊為自己創作一首「告別歌」，感嘆「這些年自己送別了太多朋友和親人，體會到人終要一死，能夠慢慢變老是的幸連」，並表示現在只要遇到想說的話就會說，想做的事就會去做，不再猶疑太多，同時透露這首「告別歌」將會在他離世後發布。

日前網路上竟留傳出成龍過世的消息，引發社會熱議。（圖／翻攝自X平台）





事實上，成龍的健康狀況一直是外界相當關注的話題，日前突被擁有150萬人追蹤的外國臉書帳號「Stories About Us」發文PO出黑白照，畫面當中成龍躺在病床還插管，並寫道「成龍，他離開了我們」，照片上寫了年份「RIP 1958–2025」。當時消息曝光嚇壞不少人，所幸中國媒體火速打臉，表示這照片是利用AI技術偽造病床照及死亡日期（1958-2025）的惡意謠言。





