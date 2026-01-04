成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
記者王培驊／綜合報導
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。
近日，26歲的吳卓林在一場直播中，被網友直接詢問是否已與生父成龍和解，她並未正面給出答案，卻罕見提到：「他最近經常看我做的海報。」短短一句話，首度鬆口提及與成龍之間的互動，被解讀為父女關係不再如過往般完全斷裂，也讓外界認為雙方可能正在慢慢破冰。
吳卓林是成龍與前亞姐吳綺莉所生的非婚生女，成龍當年以「犯了全天下男人都會犯的錯」回應事件，形象一度重挫，之後多年來與吳卓林幾乎零互動，父女形同陌路。直到8年前，吳卓林因生活陷入困境，才公開承認成龍是生父，希望對外求援，但關係仍未出現實質轉圜。
近來港媒則盛傳，成龍私下已透過中間人多次提供協助，包括負擔吳卓林在加拿大的房租，並支持她發展設計相關工作。更有消息指出，成龍團隊曾主動聯繫吳卓林的工作室，將一部電影的北美宣傳與發行設計交由她負責，雙方依市場行情收費，並正式簽約合作。對此，吳卓林在直播中僅低調表示，目前收入「夠付房租，也能存錢買顏料」。
事實上，吳卓林18歲出櫃後，與大她12歲的加拿大籍伴侶Andi結婚，隨即移居海外，但生活並不順遂，曾被目擊排隊領取免費食物，甚至在垃圾站拾荒，經濟狀況一度引發外界關注。近年她嘗試靠自身能力站穩腳步，除了在設計公司擔任助理，也曾在香港街頭擺攤販售自創手繪T恤，努力擺脫「星二代」標籤。
至於父女是否已真正和解，吳卓林仍未給出明確答案。有網友在直播中追問是否已原諒成龍，她選擇避而不談。不過，隨著成龍態度被指轉趨低調關心、實際行動上也願意伸出援手，雙方關係顯然已不像過去那般冰冷。
